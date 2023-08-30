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В Чите полицейские устроили облаву на мигрантов в хостеле

Общество, 
Во время рейда нашли сразу 19 нарушителей

В Чите сотрудники полиции проверили хостел, в котором массово живут мигранты. Всего было проверено 89 граждан ближнего зарубежья.

- Выявлено 20 нарушений миграционного законодательства. 19 иностранных граждан привлечены к ответственности по различным статьям КоАП РФ. Им назначено наказание в виде административного штрафа, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

В отношении одного иностранного гражданина суд принял решение о выдворении его за пределы России. 
полиция миграционное законодательство

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