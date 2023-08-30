Лесники Бурятии собрали 200 мешков мусора













В Усть-Баргузинском лесничестве ликвидировали стихийную свалку бытовых отходов на площади 150 квадратных метров.- На машине ГАЗ-66 вывезли 200 мешков бытового мусора. В уборке принимали участие сотрудники Усть-Баргузинского лесничества и Усть-Баргузинского лехлесхоза. Уважаемые жители и гости нашего посёлка, напоминаем вам, что за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления предусмотрено административное наказание в виде наложения штрафа от 10 000 рублей на граждан. Берегите место, в котором живете. Не вывозите мусор в лес! – отметил главный лесничий Александр Давыдов.Уборки в лесу проводятся в рамках акции «Сохраним лес» в соответствии с целями и задачами национального проекта «Экология».Мусор разрешено выбрасывать только в специально отведённых местах. За несоблюдение правил санитарной безопасности в лесах по статье 8.31 КоАП РФ ч.1 предусмотрена административная ответственность, в том числе в виде наложения административного штрафа в размере: для физических лиц – от 500 до 1000 рублей; для должностных лиц – от 1000 до 2000 рублей; для юридических лиц – от 10 000 до 20 000 рублей.Республиканское агентство лесного хозяйства призывает население Бурятии сообщать о свалках в лесных массивах, а также о нарушителях санитарных норм леса в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44.