В Бурятии похоронят погибшего на СВО 36-летнего мобилизованного

У него осталось двое маленьких детей



В ближайшую пятницу, 1 сентября, в Улан-Удэ проводят в последний путь 36-летнего Мижита Вампилова, чья жизнь оборвалась 19 августа во время специальной военной операции. Он погиб при выполнении боевой задачи.



Мижит родился в селе Джида 11 декабря 1986 года. Он был четвёртым ребёнком в многодетной семье. Учился в местной СОШ. Окончив школу, ушёл в армию. Служил в Геленджике и, будучи срочником, зарекомендовал себя как ответственный военнослужащий и грамотный специалист.



После армии поступил в Бурятский республиканский агротехнический техникум в Иволгинске, получил специальность электрика и продолжил обучение по ней во ВСГТУ. Трудовую деятельность начал на ЛВРЗ, затем работал в МРСК Сибири.



В сентябре 2022-го Вампилов отправился на СВО в рамках объявленной в стране частичной мобилизации. В 2023-ем получил боевое ранение и после восстановления вновь вернулся на спецоперацию. Награждён орденом Мужества.



У погибшего бойца остались мать, два брата, две сестры, жена и двое несовершеннолетних детей, рассказали в группе «Джида-инфо.24/7».

