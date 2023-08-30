Пётр Бортоев работает в системе здравоохранения республики более 43 лет
Глава Бурятии Алексей Цыденов наградил юбилейной медалью «100 лет Республике Бурятия» врача Прибайкальской районной больницы Петра Бортоева. Об этом сообщила пресс-служба минздрава республики.
Пётр Бортоев работает в системе здравоохранения республики более 43 лет, из них 16 лет занимал должность главного врача Прибайкальской районной больницы.
В минздраве отметили, что за последние годы в Прибайкальском районе построили восемь фельдшерско-акушерских пунктов, две врачебные амбулатории, провели капитальные ремонты.
Автопарк больницы пополнен 12 легковыми автомобилями и четырьмя машинами скорой медицинской помощи.
Также получены новые мобильные комплексы: передвижной флюорограф, лечебно-диагностический комплекс для выезда в населенные пункты, рентген-оборудование, УЗИ-аппараты и аппараты ИВЛ на сумму 70 млн рублей.
Глава Бурятии наградил юбилейной медалью врача
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