Глава Бурятии наградил юбилейной медалью врача

Общество, Фото: минздрав Бурятии

Пётр Бортоев работает в системе здравоохранения республики более 43 лет



Глава Бурятии Алексей Цыденов наградил юбилейной медалью «100 лет Республике Бурятия» врача Прибайкальской районной больницы Петра Бортоева. Об этом сообщила пресс-служба минздрава республики.



Пётр Бортоев работает в системе здравоохранения республики более 43 лет, из них 16 лет занимал должность главного врача Прибайкальской районной больницы.



В минздраве отметили, что за последние годы в Прибайкальском районе построили восемь фельдшерско-акушерских пунктов, две врачебные амбулатории, провели капитальные ремонты.



Автопарк больницы пополнен 12 легковыми автомобилями и четырьмя машинами скорой медицинской помощи.



Также получены новые мобильные комплексы: передвижной флюорограф, лечебно-диагностический комплекс для выезда в населенные пункты, рентген-оборудование, УЗИ-аппараты и аппараты ИВЛ на сумму 70 млн рублей.

