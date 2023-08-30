30 августа

29 августа

Популярное

Глава Бурятии наградил юбилейной медалью врача

Глава Бурятии наградил юбилейной медалью врача
Общество,  Фото:минздрав Бурятии
Пётр Бортоев работает в системе здравоохранения республики более 43 лет

Глава Бурятии Алексей Цыденов наградил юбилейной медалью «100 лет Республике Бурятия» врача Прибайкальской районной больницы Петра Бортоева. Об этом сообщила пресс-служба минздрава республики.

Пётр Бортоев работает в системе здравоохранения республики более 43 лет, из них 16 лет занимал должность главного врача Прибайкальской районной больницы.

В минздраве отметили, что за последние годы в Прибайкальском районе построили восемь фельдшерско-акушерских пунктов, две врачебные амбулатории, провели капитальные ремонты.

Автопарк больницы пополнен 12 легковыми автомобилями и четырьмя машинами скорой медицинской помощи.

Также получены новые мобильные комплексы: передвижной флюорограф, лечебно-диагностический комплекс для выезда в населенные пункты, рентген-оборудование, УЗИ-аппараты и аппараты ИВЛ на сумму 70 млн рублей.
врачи медаль

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Горячую воду улан-удэнцам подадут до 6 сентября
Горячую воду улан-удэнцам подадут до 6 сентября
Общество, 30.08.2023
Отставание от графика работ по тепломагистрали №3 произошло по нескольким причинам
Жители Бурятии увидят суперголубую луну 30 августа
Жители Бурятии увидят суперголубую луну 30 августа
Общество, 30.08.2023
Сочетание двух явлений – голубой луны и суперлуния – очень редкое
Глава Бурятии наградил юбилейной медалью врача
Глава Бурятии наградил юбилейной медалью врача
Общество, 30.08.2023
Пётр Бортоев работает в системе здравоохранения республики более 43 лет
В Бурятии рассказали, с какого возраста можно приучать ребёнка к спорту
В Бурятии рассказали, с какого возраста можно приучать ребёнка к спорту
Общество, 30.08.2023
«Спортивный ребёнок - здоровый ребёнок», - отмечают медики
В Бурятии сельчане не могут утихомирить шумного мотоциклиста
В Бурятии сельчане не могут утихомирить шумного мотоциклиста
Общество, 30.08.2023
Он ночи напролёт носится по улицам без глушителя
В столице Бурятии боролись с воображаемой сибирской язвой
В столице Бурятии боролись с воображаемой сибирской язвой
Общество, 30.08.2023
Её ликвидацию отрепетировали на Богородском острове

В Улан-Удэ встретили победительницу первенства мира по тхэквондо
В Улан-Удэ встретили победительницу первенства мира по тхэквондо
Общество, 30.08.2023
Дарья Шелопугина завоевала золотую и две серебряные медали
В пригороде Улан-Удэ убрали свалку благодаря прокуратуре
В пригороде Улан-Удэ убрали свалку благодаря прокуратуре
Общество, 30.08.2023
Глава сельского поселения получил прокурорское представление
Пожарные пожаловались главе Бурятии на барское отношение начальства и смехотворные зарплаты
Пожарные пожаловались главе Бурятии на барское отношение начальства и смехотворные зарплаты
Общество, 30.08.2023
Из пожарной части в Заиграевском районе уже начали увольняться люди
В Улан-Удэ продолжает стремительно снижаться Селенга
В Улан-Удэ продолжает стремительно снижаться Селенга
Общество, 30.08.2023
За сутки она отступила ещё на 10 сантиметров
Часть райцентра в Бурятии погрузилась во тьму
Часть райцентра в Бурятии погрузилась во тьму
Общество, 30.08.2023
Две улицы в Кижинге остались без освещения 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^