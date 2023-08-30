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Горячую воду улан-удэнцам подадут до 6 сентября

Горячую воду улан-удэнцам подадут до 6 сентября
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Отставание от графика работ по тепломагистрали №3 произошло по нескольким причинам

В Улан-Удэ озвучили новый срок подачи горячей воды жителям Советского и Железнодорожного района. Горячей воды у них нет с 10 мая.

- Сегодня, 30 августа, будут полностью завершены строительно-монтажные работы по стволу тепломагистрали №3. С 31 августа начнётся поэтапное заполнение трассы. Горячую воду жителям Железнодорожного и Советского района подадут до 6 сентября, - сообщили в МУ «Улан-Удэстройзаказчик».

Напомним, крупное длительное отключение горячей воды в этом году произошло из-за масштабной реконструкции тепломагистрали №3.

- Теплотрасса, которую мы реконструируем, фактически готова, сейчас идёт производство работ по завершению обвязки тепловых камер, заканчиваются работы по устройству неподвижных и направляющих опор. С 31 августа начнется поэтапное заполнение трубопроводов холодной водой для выполнения испытания на герметичность, будет проведен ряд регламентных работ по установке гидравлического режима, сборке схемы, - сказал директор МУ «Улан-Удэстройзаказчик» Олег Тимофеев.

В настоящий момент на участках реконструкции тепломагистрали №3 задействовано более 150 человек и порядка 50 единиц техники. Работы идут в две смены.

Отставание от графика работ произошло по нескольким причинам, сообщил генеральный директор подрядной организации «ПСК Развитие» Николай Башкеев:

- На протяжении всего хода выполнения работ встречались пересечения с инженерными сетями, которых не было на инженерно-топографическом плане города. Приходилось решать эти вопросы параллельно, вставая на другие участки, где можно было проводить работы. Сильные ливни также нас отбрасывали, мы оперативно принимали решения, которые позволили бы нам войти в график.

Также произошли накладки по поставке трубы диаметром 920 мм, которую монтировали на участке по улице Трактовой у ТЭЦ-1 – там идёт разветвление трассы на Советский и Железнодорожный район, то есть тепломагистрали №2 и 3. На данный момент все эти вопросы решены.

В мэрии Улан-Удэ подчеркнули, что масштабный проект по реконструкции тепломагистрали №3 позволит обеспечить надёжность теплоснабжения города на 50-60 лет вперёд и перевести порядка 10 тысяч жителей Стеклозавода на централизованное теплоснабжение. При этом будут закрыты четыре неэффективные угольные и мазутные котельные, которые наносят большой вред экологии города.
горячее водоснабжение

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