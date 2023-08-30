В Бурятии школьники взяли пробы почв в нацпарке

Дети изучат химический состав
24 августа сотрудники ФБГУ «Заповедное Подлеморье» совместно с начальником отдела учёта Бурприроднадзора Анастасией Пержаковой организовали для юных исследователей отбор проб почв на территории Забайкальского национального парка. Пробы взяли для изучения их химического состава.
Группу сопровождал старший научный сотрудник Александр Филимонов. Для сравнения пробы брали в туристических зонах с наибольшей антропогенной нагрузкой на почвы, и в зонах покоя, где запрещено заезжать на автомобилях, разбивать палатки и вести любую деятельность, кроме научно-исследовательской.
- Нужно отметить, что ребята, учащиеся лицея №27 Улан-Удэ занимаются изучением почв второй год. Кроме определения химического состава образцов почв, ребята планируют выделить азотфиксирующие бактерии Azotobacter. Полученная информация даст возможность определить степень загрязнённости, истощённости и эрозии, - сообщили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
Результаты своей учебно-исследовательской деятельности ребята представят на конференции.
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