Жители Бурятии увидят суперголубую луну 30 августа

Сочетание двух явлений – голубой луны и суперлуния – очень редкое



Редкое явление – суперголубую луну – жители Бурятии увидят сегодня, 30 августа, а не 31-го, как об этом сообщалось ранее в соцсетях. Об этом «Байкал-Daily» сообщила заведующая обсерваторией БГУ Лилия Миронова.



- Сегодня, в среду, 30 августа, сразу после захода солнца, на нашем горизонте взойдёт суперголубая луна. Посмотрите на юго-восток и полюбуйтесь огромным жёлто-оранжевым шаром, - обратилась Лилия Миронова.



Она пояснила, что голубой луна называется из-за редкости явления: это второе полнолуние в календарном месяце и четвёртое за уходящее лето.



Случается голубая луна раз в два-три года. По этому поводу часто говорят «Once in a blue Moon» (когда-то в голубую Луну). В следующий раз явление голубой луны произойдёт 31 мая 2026 года, а после – в новогоднюю ночь 31 декабря 2028 года.



- Но сегодня будет наблюдаться и суперлуние, когда луна в фазе полнолуния приблизится к нам на ближайшее расстояние в этом году – 357 182 км. Это на 27 218 км ближе обычного. Она будет больше и ярче. Суперлуние произойдёт почти в полночь местного времени – точнее в 23 часа 52 минут 30 августа, - пояснила Лилия Миронова.



Большая и близкая Луна (суперлуние) случается раз в году. Следующее произойдёт 17 октября 2024 года. А вот сочетание двух явлений – голубой луны и суперлуния – очень редкое. В следующий раз суперголубая луна порадует нас только 31 января 2037 года.



- Поэтому не пропустите это явление, посмотрите на небо и полюбуйтесь суперголубой луной. Она такая красивая! – советует заведующая обсерваторией БГУ.

