В Улан-Удэ спасают собаку с сильным отёком головы

Покалеченное животное подобрали на улице неравнодушные люди



В улан-удэнском фонде помощи животным «Собака счастья» – новая подопечная. Это собака Белка. Животное с опухшей головой нашли на улице прохожие. Судя по всему, травму оно получило от удара машины.



Люди, спасшие Белку и придумавшие ей кличку, перевязали ей мордочку и сами отвезли в ветеринарную клинику. Но платить за лечение у них нет возможности. Потому в официальной группе фонда во «ВКонтакте» объявили сбор средств для собачки. Там указаны все реквизиты для перечисления денег. Помочь посильной суммой может любой желающий.



- Диагноз подтвердился – черепно-мозговая травма. У бедняжки – сильный удар головой. Она была дезориентирована, а голова сильно отекла, – подчеркнули в организации. – Ей стали капать противоотёчный препарат.



Белка провела в ветклинике всего полтора дня и за это время там «накапало» более 13 тысяч рублей. После собаку перевели в другую



- Она чувствует себя получше, и счета за лечение станут скромнее, но они всё равно будут! И нашей новой подопечной очень нужна финансовая помощь, – добавили в «Собаке счастья».