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На МАПП «Забайкальск» откроется бесплатная электронная очередь для грузовиков

На МАПП «Забайкальск» откроется бесплатная электронная очередь для грузовиков
Общество,  Фото:ГТРК Чита
Её запустят 1 сентября

Минтранс России совместно с правительством Забайкальского края запустил бесплатный сервис электронной очереди на международном автомобильном пункте пропуска «Забайкальск», сообщается в сюжете ГТРК «Чита». Цифровая платформа начнёт работу с 1 сентября.

Электронная очередь поможет увеличить пропускную способность пункта перехода через границу. Теперь на сайте «Росгранстроя» во вкладке «Электронная очередь» можно зарезервировать дату и время подъезда к пункту.

С 1 марта 2024 года перевозчики также смогут забронировать дату и время пересечения границы на портале госуслуг или в государственной информационной системе электронных перевозочных документов.

- Для того, чтобы зарегистрироваться, определить дату и время заезда в пункт пропуска, необходимо зайти на сайт ФГКУ Росгранстрой, создать свой личный кабинет, то есть создать логин и пароль, внести все необходимые данные как в отношении себя, так и в отношении транспортного средства, на котором будет осуществляться пересечение государственной границы, - рассказала и.о. министра планирования и развития Забайкальского края Марина Степанова.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин распоряжением утвердил перечень пунктов пропуска, где внедрят электронную очередь для грузовых автомобилей. В него вошёл международный автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Забайкальск».

Ежесуточно государственную границу с Китаем пересекают более 500 автомобилей.

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