В Бурятии рассказали, с какого возраста можно приучать ребёнка к спорту



Помимо этого, очень важный бонус, приобретаемый при регулярных занятиях физической культурой и спортом, — повышение дисциплины, приучение к определённому режиму дня, улучшение сна. Также это отвлекает ребёнка от беспрерывного сидения в социальных сетях и получения огромного потока ненужной информации.



- Лучшая мотивация - личный пример! – отмечают медики. - Когда ребёнок увидит, что родители активно занимаются спортом, сам начнёт проявлять к этому интерес. Ни в коем случае не нужно ругать ребёнка, прибегать к наказаниям, если он не хочет ходить на тренировки.



Также можно погружать детей в коллектив, где люди уже давно занимаются спортом. Для этого отлично подойдут различные секции. Малыши очень любят подражать старшим и своим ровесникам, важно лишь направить такую особенность в нужное русло.



Как выбрать вид спорта для ребёнка?



Начать стоит с общей физической подготовки, а выбор специализации ребёнок позже сделает сам. Как правило, когда он посещает какую-либо секцию, тренер замечает его особенности и сообщает о них.



В каком возрасте ребёнка можно приучать к спорту, и с каких видов активности стоит начинать?



Любые занятия общей физической подготовкой, куда входят азы гимнастики, лёгкой атлетики, можно начинать даже в три-четыре года, единоборства — гораздо позже. Посещать секцию бокса, например, рекомендуется не ранее чем с 12-13 лет.



Какие существуют противопоказания к занятиям спортом?



Любые острые заболевания, заболевания сердечно-сосудистой системы, недостаточность кровообращения, системы дыхания. Но к большинству детей можно найти подход и выстроить занятия спортом так, чтобы они приносили им пользу. Необходимо давать организму ту нагрузку, которую он может выдержать: допустим, заниматься лечебной физкультурой в терапевтических целях. В этом вопросе должен быть индивидуальный подход.



- Прививайте здоровые привычки своим детям с раннего возраста и будьте здоровы! – подытожили в Центре медпрофилактики.



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Физическая активность заложена в человека природой и является биологической потребностью необходимой для развития ребёнка так же, как правильное питание и сон. С самого рождения ребёнка развитие всех физиологических процессов в организме связано с движением.Зачем и как часто необходимо посещать спортивные секции, а также как выбрать подходящую именно вашему ребёнку, рассказали в Центре медицинской профилактики Бурятии имени В.Р. Бояновой.По словам специалистов, физические упражнения помогают детям: сохранять сердце и лёгкие крепкими и здоровыми; развивать гибкость; формировать скелет; поддерживать здоровый вес тела; проводить профилактику и снижать риск заболеваний и проблем со здоровьем; улучшать настроение и самооценку; лучше учиться в школе; любить своё тело.