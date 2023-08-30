В посёлке Агинское откроют мемориальный комплекс участникам СВО

Общество, Фото: минкультуры Забайкальского края

Он появился в парковой зоне



В посёлке Агинское Забайкальского края 3 сентября откроется мемориальный комплекс в память об участниках СВО.



В Агинской школе №2 состоится митинг, посвящённый Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Местные жители почтут память Даримы Аликовой-Базаровой, погибшей 3 сентября 2004 года от рук террористов в бесланской школе.



Затем в парковой зоне по улице Ленина, 81 состоится открытие мемориального комплекса участникам специальной военной операции.



Ранее скульптурная композиция из бронзы «Мать встречает сына» стала победителем народного голосования. Её автор – художник Болот Цыжипов, проект благоустройства разработан агинским архитектором Тумэном Цыденжаповым.



Мемориальный комплекс построен на средства единой президентской субсидии.





Возрастное ограничение 6+



