Он появился в парковой зоне
В посёлке Агинское Забайкальского края 3 сентября откроется мемориальный комплекс в память об участниках СВО.
В Агинской школе №2 состоится митинг, посвящённый Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Местные жители почтут память Даримы Аликовой-Базаровой, погибшей 3 сентября 2004 года от рук террористов в бесланской школе.
Затем в парковой зоне по улице Ленина, 81 состоится открытие мемориального комплекса участникам специальной военной операции.
Ранее скульптурная композиция из бронзы «Мать встречает сына» стала победителем народного голосования. Её автор – художник Болот Цыжипов, проект благоустройства разработан агинским архитектором Тумэном Цыденжаповым.
Мемориальный комплекс построен на средства единой президентской субсидии.
Возрастное ограничение 6+
В посёлке Агинское откроют мемориальный комплекс участникам СВО
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