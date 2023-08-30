Он ночи напролёт носится по улицам без глушителя
Жители Тарбагатая устали от таинственного мотоциклиста, который рассекает по населённому пункту всю ночь и не даёт людям спать. По словам местных, он единственный, кто ездит без глушителя. «Как его можно утихомирить?», – поинтересовались сельчане в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7».
Врио начальника ОГИБДД ОМВД России по Тарбагатайскому району Оксана Пашинина сообщила, что о шумном мотоциклисте уже проинформировали автоинспекторов.
- Наряд ДПС ориентирован. При превышении нормативов уровня шума водителя привлекут к административной ответственности по статье 8.23 КоАП об административных правонарушениях, – отметила она.
В Бурятии сельчане не могут утихомирить шумного мотоциклиста
Общество, Фото:
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