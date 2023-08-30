Лимиты на добычу охотничьих ресурсов ограничены
С 31 августа начинается приём заявлений на добычу лисицы, зайца, лося, сообщили в Бурприроднадзоре.
Сроки охоты на лисицу и зайца-беляка - с 15 сентября 2023 года по 28 февраля 2024 года. На лося во всех половозрастных группах - с 15 сентября 2023 года по 10 января 2024 года.
- Обращаем внимание, что лимиты на добычу охотничьих ресурсов ограничены. К примеру, норма изъятия лисицы - 616, зайца - 7727, лося - 159 особей. Лимиты на добычу можно посмотреть на сайте Бурприроднадзора, - отметили в ведомстве.
Есть районы, в которых нет лимитов на добычу лося. Это Иволгинский, Селенгинский, Тарбагатайский, Хоринский, Кяхтинский, Мухоршибирский, Заиграевский районы. Причина - в этих районах зверя мало для охоты.
Информация по охотничьему сезону 2022-2023 (сроки подачи заявлений, график приёма граждан, нормы изъятия охотничьих ресурсов, карта-схема охотничьих угодий) находится по ссылке https://egov-buryatia.ru/rsbpn/okhota/.
Подать заявления на охоту можно через региональный портал - http://rpgu.govrb.ru и обратившись в МФЦ. Также предусмотрен личный приём заявителей в Бурприроднадзоре.
В Бурятии начинают принимать заявления на добычу лисицы, зайца, лося
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