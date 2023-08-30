В Улан-Удэ осуждённые развлекаются игрой в городки

Общество, Фото: УФСИН по РБ

Победил осуждённый из отряда №4



В улан-удэнской исправительной колонии №2 начала работать секция по городошному спорту, куда уже вступило несколько десятков человек.



На первом занятии с осуждёнными провели знакомство с игрой, где участники старались выбить фигуры, построенные из пяти городков битами с определённого расстояния, а после с ними проведён пробный турнир по городошному спорту.



Соревнования прошли в очень упорной борьбе, каждый участник стремился одержать победу, в результате победителем стал осуждённый отряда №4, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.



