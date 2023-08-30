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В Улан-Удэ осуждённые развлекаются игрой в городки

В Улан-Удэ осуждённые развлекаются игрой в городки
Общество,  Фото:УФСИН по РБ
Победил осуждённый из отряда №4

В улан-удэнской исправительной колонии №2 начала работать секция по городошному спорту, куда уже вступило несколько десятков человек.

На первом занятии с осуждёнными провели знакомство с игрой, где участники старались выбить фигуры, построенные из пяти городков битами с определённого расстояния, а после с ними проведён пробный турнир по городошному спорту.

Соревнования прошли в очень упорной борьбе, каждый участник стремился одержать победу, в результате победителем стал осуждённый отряда №4, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

УФСИН

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