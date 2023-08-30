30 августа

29 августа

Популярное

В Бурятии полицейский вытащил застрявшую в грязи машину грибников

В Бурятии полицейский вытащил застрявшую в грязи машину грибников
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
В ловушке оказались супруги с ребёнком

Семья из Бичурского района Бурятии поблагодарила полицейского за оказанную в лесу помощь.

Инцидент произошёл вечером 27 августа. В полицию поступило сообщение о семье, попавшей в беду. В лесу недалеко от села Окино-Ключи в грязевой луже застрял автомобиль с 42-летним местным жителем, его супругой и пятилетним ребёнком. Вызов пришёл с телефона экстренной службы 112.

Для оказания помощи на место незамедлительно выехал участковый уполномоченный полиции старший лейтенант полиции Игорь Панько.

При помощи троса и служебного автомобиля сотруднику удалось вытянуть увязший в грязи автомобиль.

- Мужчина пояснил, что они семьёй на собственном автомобиле заехали в лес недалеко от села Окино-Ключи, чтобы собрать грибы, после чего застряли в луже и самостоятельно выбраться у них не получилось, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Супруги поблагодарили полицейского за отзывчивость и профессионализм.

полиция

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ продолжает стремительно снижаться Селенга
В Улан-Удэ продолжает стремительно снижаться Селенга
Общество, 30.08.2023
За сутки она отступила ещё на 10 сантиметров
Пожарные пожаловались главе Бурятии на барское отношение начальства и смехотворные зарплаты
Пожарные пожаловались главе Бурятии на барское отношение начальства и смехотворные зарплаты
Общество, 30.08.2023
Из пожарной части в Заиграевском районе уже начали увольняться люди
Часть райцентра в Бурятии погрузилась во тьму
Часть райцентра в Бурятии погрузилась во тьму
Общество, 30.08.2023
Две улицы в Кижинге остались без освещения 
В Бурятии благоустроили территорию парка
В Бурятии благоустроили территорию парка
Общество, 30.08.2023
Здесь появились лавочки, навес и ограждение 
В Бурятии обещают тёплую погоду
В Бурятии обещают тёплую погоду
Общество, 30.08.2023
Максимальная температура воздуха составит +29 градусов 
Жителей Бурятии приглашают к участию в фестивале «Знание. Кино»
Жителей Бурятии приглашают к участию в фестивале «Знание. Кино»
Общество, 29.08.2023
Победители кинофестиваля получат гранты в размере 500 тысяч рублей
Жительница Бурятии отметила 90-летие
Жительница Бурятии отметила 90-летие
Общество, 29.08.2023
У Тамары Георгиевны четверо детей, восемь внуков, пятнадцать правнуков и четыре праправнука
В Бурятии проходит неделя продвижения ЗОЖ среди детей
В Бурятии проходит неделя продвижения ЗОЖ среди детей
Общество, 29.08.2023
Не забывать о здоровом обрезе жизни также призывают родителей 
В Улан-Удэ состоится XXVIII Книжный салон
В Улан-Удэ состоится XXVIII Книжный салон
Общество, 29.08.2023
Гостей мероприятия ждут презентации книг, встречи с писателями, книжная ярмарка, конкурсы и викторины
В Улан-Удэ пробегут «Кросс наций»
В Улан-Удэ пробегут «Кросс наций»
Общество, 29.08.2023
К забегам доступны шесть дистанций

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^