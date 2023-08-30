В ловушке оказались супруги с ребёнком
Семья из Бичурского района Бурятии поблагодарила полицейского за оказанную в лесу помощь.
Инцидент произошёл вечером 27 августа. В полицию поступило сообщение о семье, попавшей в беду. В лесу недалеко от села Окино-Ключи в грязевой луже застрял автомобиль с 42-летним местным жителем, его супругой и пятилетним ребёнком. Вызов пришёл с телефона экстренной службы 112.
Для оказания помощи на место незамедлительно выехал участковый уполномоченный полиции старший лейтенант полиции Игорь Панько.
При помощи троса и служебного автомобиля сотруднику удалось вытянуть увязший в грязи автомобиль.
- Мужчина пояснил, что они семьёй на собственном автомобиле заехали в лес недалеко от села Окино-Ключи, чтобы собрать грибы, после чего застряли в луже и самостоятельно выбраться у них не получилось, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Супруги поблагодарили полицейского за отзывчивость и профессионализм.
В Бурятии полицейский вытащил застрявшую в грязи машину грибников
Общество, Фото:
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