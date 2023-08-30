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В столице Бурятии боролись с воображаемой сибирской язвой

В столице Бурятии боролись с воображаемой сибирской язвой
Общество,  Фото:управление ветеринарии Бурятии
Её ликвидацию отрепетировали на Богородском острове

На острове Богородский в Улан-Удэ устроили очередные учения по локализации и ликвидации очага сибирской язвы, инициированные республиканским МЧС. По легенде, двух заражённых коров принесло по Селенге в Кяхтинский район.




В мероприятии приняли участие сотрудники управления ветеринарии по РБ, министерства здравоохранения, агентства ГО и ЧС, гидрометцентра и регионального управления Роспотребнадзора. Целью учений назвали совершенствование взаимодействия и обмена информацией между федеральными и региональными службами.

Первым делом специалисты взяли пробы патматериала от обнаруженных трупов КРС. Затем их сожгли и продезинфицировали прилегающую территорию. После подтверждения «диагноза» в радиусе трёх километров объявили карантин.



Сегодня в Бурятии насчитывается более 300 стационарных неблагополучных пунктов по сибирской язве. Последний раз её вспышки фиксировались в 2007 и 2008 годах в Тункинском и Баргузинском районах.

Подхватить это заболевание можно при употреблении заражённых продуктов (например, мяса и молока) и через повреждение кожных покровов или слизистой оболочки. В группе риска – люди, которые живут в деревнях или работают на животноводческих фермах. Опасности подвержены и горожане, покупающие мясо с «рук» (без ветеринарного клеймения) на стихийных рынках, где нет должного ветеринарного контроля.

Жителей республики призвали своевременно прививать свой скот, поскольку при нарушении схемы вакцинации её эффективность снижается. Перед процедурой животных тщательно осматривают специалисты.
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