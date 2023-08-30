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В Улан-Удэ продолжает стремительно снижаться Селенга

В Улан-Удэ продолжает стремительно снижаться Селенга
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За сутки она отступила ещё на 10 сантиметров

Селенга в столице Бурятии продолжает снижаться. По данным на 30 августа, она опустилась сразу на 10 сантиметров – до 185, а Уда – на 3, до 208. 

Уровень воды в Байкале составляет 457,09 метра по тихоокеанской системе высот. В Новоселенгинске Селенга сейчас выше поймы на 18, в Кабанске – на 31 сантиметр.

Уда в Удинске вышла на неё на 2 см, река Баргузин в Баргузине – на 56. Как сообщал «Байкал-Daily», «большая вода» городу пока не грозит, но людям всё равно рекомендуют укрепить свои подвалы и погреба бетоном или засыпать песком.
Селенга Уда реки

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