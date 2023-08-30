За сутки она отступила ещё на 10 сантиметров
Селенга в столице Бурятии продолжает снижаться. По данным на 30 августа, она опустилась сразу на 10 сантиметров – до 185, а Уда – на 3, до 208.
Уровень воды в Байкале составляет 457,09 метра по тихоокеанской системе высот. В Новоселенгинске Селенга сейчас выше поймы на 18, в Кабанске – на 31 сантиметр.
Уда в Удинске вышла на неё на 2 см, река Баргузин в Баргузине – на 56. Как сообщал «Байкал-Daily», «большая вода» городу пока не грозит, но людям всё равно рекомендуют укрепить свои подвалы и погреба бетоном или засыпать песком.
В Улан-Удэ продолжает стремительно снижаться Селенга
Общество, Фото:
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