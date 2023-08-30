В Улан-Удэ пройдёт ярмарка учреждений допобразования

Школьников можно будет записать в кружки и секции



В День знаний в Улан-Удэ состоится ярмарка учреждений дополнительного образования, сообщили в комитете по образованию.



Здесь можно будет записаться в кружки и студии. Также будут проводиться мастер-классы, концертные программы, аквагрим, конкурсы, игры, призы и многое другое. Родители смогут получить консультации психологов.



Ярмарки пройдут 1 сентября с 14:00 до 16.00 на пяти площадках города: на площади Революции, в парках имени Жанаева, «Юбилейный», имени Орешкова, а также во дворце детского (юношеского) творчества.



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