На эти деньги они смогут провести межевание и кадастровые работы
Минсельхоз Бурятии выделил субсидии для муниципальных образований на межевание и проведение кадастровых работ для земель сельскохозяйственного предназначения в размере 8,8 млн. рублей.
- В условиях нехватки сельскохозяйственных земель и простоя потенциальных площадей, госпрограмма позволит ввести в оборот около 13,2 млн га неиспользуемых земель по всей России. Так, в этом году субсидии на основании конкурса получили восемь районов: Кабанский, Иволгинский, Еравнинский, Тарбагатайский, Кижингинский, Хоринский, Мухоршибирский и Бичурский, - сообщили в пресс-службе республиканского минсельхоза.
В дальнейших планах формирование единой информационной базы о наличии используемых и неиспользуемых сельхозугодий, что позволит создать необходимые условия для развития АПК.
Восемь районов Бурятии получили субсидии на 8,8 млн. рублей
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
На эти деньги они смогут провести межевание и кадастровые работы
Свалка находилась на площади 150 квадратных метров
Школьников можно будет записать в кружки и секции
Организм птицы разучился переваривать пищу
Он появился на Аллее Славы
Доделывать всё пришлось старшеклассникам и родителям учеников
Трёхэтажное здание оснащено современным учебным оборудованием
Все желающие смогут дрессировать там своих питомцев
Родители никак не хотели подписывать разрешение на операцию
Горожанам посоветовали не купаться возле Тулунжи
Привычное движение там возобновится спустя пять с лишним месяцев
При этом на помощь от правительства смогут рассчитывать только некоторые из них
В прибрежном районе республики ликвидируют сразу 10 стихийных свалок
Михаил Асташов завоевал золото чемпионата России
Были наложены аресты на технику и земельный участок