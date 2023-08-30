30 августа

29 августа

Популярное

Восемь районов Бурятии получили субсидии на 8,8 млн. рублей

Восемь районов Бурятии получили субсидии на 8,8 млн. рублей
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
На эти деньги они смогут провести межевание и кадастровые работы

Минсельхоз Бурятии выделил субсидии для муниципальных образований на межевание и проведение кадастровых работ для земель сельскохозяйственного предназначения в размере 8,8 млн. рублей.

- В условиях нехватки сельскохозяйственных земель и простоя потенциальных площадей, госпрограмма позволит ввести в оборот около 13,2 млн га неиспользуемых земель по всей России. Так, в этом году субсидии на основании конкурса получили восемь районов: Кабанский, Иволгинский, Еравнинский, Тарбагатайский, Кижингинский, Хоринский, Мухоршибирский и Бичурский, - сообщили в пресс-службе республиканского минсельхоза.

В дальнейших планах формирование единой информационной базы о наличии используемых и неиспользуемых сельхозугодий, что позволит создать необходимые условия для развития АПК.
сельское хозяйство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Восемь районов Бурятии получили субсидии на 8,8 млн. рублей
Восемь районов Бурятии получили субсидии на 8,8 млн. рублей
Общество, 30.08.2023
На эти деньги они смогут провести межевание и кадастровые работы
Лесники Бурятии собрали 200 мешков мусора
Лесники Бурятии собрали 200 мешков мусора
Общество, 30.08.2023
Свалка находилась на площади 150 квадратных метров
В Улан-Удэ пройдёт ярмарка учреждений допобразования
В Улан-Удэ пройдёт ярмарка учреждений допобразования
Общество, 30.08.2023
Школьников можно будет записать в кружки и секции
В Иркутске лечат истощённого аистёнка
В Иркутске лечат истощённого аистёнка
Общество, 30.08.2023
Организм птицы разучился переваривать пищу
В Бурятии сельскую школу не успели толком отремонтировать к 1 сентября
В Бурятии сельскую школу не успели толком отремонтировать к 1 сентября
Общество, 30.08.2023
Доделывать всё пришлось старшеклассникам и родителям учеников
В Улан-Удэ открыли новый корпус школы №32
В Улан-Удэ открыли новый корпус школы №32
Общество, 30.08.2023
Трёхэтажное здание оснащено современным учебным оборудованием
В центре Улан-Удэ появились тренажёры для собак
В центре Улан-Удэ появились тренажёры для собак
Общество, 30.08.2023
Все желающие смогут дрессировать там своих питомцев
В Улан-Удэ суду пришлось вмешаться для спасения жизни ребёнка
В Улан-Удэ суду пришлось вмешаться для спасения жизни ребёнка
Общество, 30.08.2023
Родители никак не хотели подписывать разрешение на операцию
В Улан-Удэ стало опасно купаться ещё в одном месте
В Улан-Удэ стало опасно купаться ещё в одном месте
Общество, 30.08.2023
Горожанам посоветовали не купаться возле Тулунжи

В Улан-Удэ наконец-то откроют улицу Трубачеева
В Улан-Удэ наконец-то откроют улицу Трубачеева
Общество, 30.08.2023
Привычное движение там возобновится спустя пять с лишним месяцев

В Бурятии студентам из многодетных семей компенсируют обучение в ссузах
В Бурятии студентам из многодетных семей компенсируют обучение в ссузах
Общество, 30.08.2023
При этом на помощь от правительства смогут рассчитывать только некоторые из них

Москва дала Бурятии 49 миллионов на борьбу с мусором
Москва дала Бурятии 49 миллионов на борьбу с мусором
Общество, 30.08.2023
В прибрежном районе республики ликвидируют сразу 10 стихийных свалок

Михаил Асташов из Бурятии побил мировой рекорд
Михаил Асташов из Бурятии побил мировой рекорд
Общество, 30.08.2023
Михаил Асташов завоевал золото чемпионата России

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^