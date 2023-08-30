Восемь районов Бурятии получили субсидии на 8,8 млн. рублей

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

На эти деньги они смогут провести межевание и кадастровые работы



Минсельхоз Бурятии выделил субсидии для муниципальных образований на межевание и проведение кадастровых работ для земель сельскохозяйственного предназначения в размере 8,8 млн. рублей.



- В условиях нехватки сельскохозяйственных земель и простоя потенциальных площадей, госпрограмма позволит ввести в оборот около 13,2 млн га неиспользуемых земель по всей России. Так, в этом году субсидии на основании конкурса получили восемь районов: Кабанский, Иволгинский, Еравнинский, Тарбагатайский, Кижингинский, Хоринский, Мухоршибирский и Бичурский, - сообщили в пресс-службе республиканского минсельхоза.



В дальнейших планах формирование единой информационной базы о наличии используемых и неиспользуемых сельхозугодий, что позволит создать необходимые условия для развития АПК.

