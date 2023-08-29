Концерт состоится в здании Бурятского оперного театра
15 сентября в Улан-Удэ пройдёт музыкальный концерт-фестиваль «Денис Мацуев представляет: диалог поколений». Концерт приурочен к 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова.
На концерте выступят пианист-виртуоз с мировым именем Денис Мацуев и лауреаты международных и всероссийских конкурсов Зинаида Царенко (меццо-сопрано), Борис Струлёв (виолончель), Екатерина Мочалова (домра), Лев Бакиров (фортепиано).
Музыканты выступят в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Иркутской областной филармонии (главный дирижёр Илмар Лапиньш).
На вечере прозвучат произведения Рахманинова, Чайковского, Мусоргского. Римского-Корсакова и др.
Возрастное ограничение 6+
Прославленный пианист Денис Мацуев выступит в Улан-Удэ
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