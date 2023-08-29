Прославленный пианист Денис Мацуев выступит в Улан-Удэ

Концерт состоится в здании Бурятского оперного театра



15 сентября в Улан-Удэ пройдёт музыкальный концерт-фестиваль «Денис Мацуев представляет: диалог поколений». Концерт приурочен к 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова.



На концерте выступят пианист-виртуоз с мировым именем Денис Мацуев и лауреаты международных и всероссийских конкурсов Зинаида Царенко (меццо-сопрано), Борис Струлёв (виолончель), Екатерина Мочалова (домра), Лев Бакиров (фортепиано).



Музыканты выступят в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Иркутской областной филармонии (главный дирижёр Илмар Лапиньш).



На вечере прозвучат произведения Рахманинова, Чайковского, Мусоргского. Римского-Корсакова и др.





Возрастное ограничение 6+

