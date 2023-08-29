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В Улан-Удэ состоится «Бал цветов»

В Улан-Удэ состоится «Бал цветов»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
На нём выберут самые красивые букеты

31 августа в 11:00 на площади Революции в Улан-Удэ состоится «Бал цветов». В нём примут участие цветоводы-любители, организации и общественники Советского района.

Во время мероприятия будут выбраны самые красивые букеты. Среди номинаций конкурса - «Лучшая цветочная композиция», «Лучший букет», «Волшебное вдохновение», «Цветочное очарование», «Цветочная фантазия».

При определении победителей жюри будет оценивать уровень оригинальности оформления букетов и умение работать с растениями, как с живым декоративным материалом. За самые лучшие работы вручат дипломы и призы.

Конкурс «Бал цветов» проводится в рамках празднования 100-летия Республики Бурятия, 357-летия основания Улан-Удэ и 85-летия Советского района.


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цветы

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