В Улан-Удэ состоится «Бал цветов»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

На нём выберут самые красивые букеты



31 августа в 11:00 на площади Революции в Улан-Удэ состоится «Бал цветов». В нём примут участие цветоводы-любители, организации и общественники Советского района.



Во время мероприятия будут выбраны самые красивые букеты. Среди номинаций конкурса - «Лучшая цветочная композиция», «Лучший букет», «Волшебное вдохновение», «Цветочное очарование», «Цветочная фантазия».



При определении победителей жюри будет оценивать уровень оригинальности оформления букетов и умение работать с растениями, как с живым декоративным материалом. За самые лучшие работы вручат дипломы и призы.



Конкурс «Бал цветов» проводится в рамках празднования 100-летия Республики Бурятия, 357-летия основания Улан-Удэ и 85-летия Советского района.





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