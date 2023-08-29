На площади Революции в Улан-Удэ устроят рок-концерт

2 сентября выступит рок-группа «Экспедиция Восход»



2 сентября в 18 часов на площади Революции в Улан-Удэ даст концерт рок-группа «Экспедиция Восход».



- Группа закончит свой проект «Этнохроники» концертным выступлением на площади Революции. Музыканты покажут свою мобильную студию на базе «Буханки», а также сыграет все новые и лучшие старые треки. Также в концерте примут участие специальные гости, бурятские артисты — группа «Нукер» и Дашима Соктоева, - сообщили в Бурятской филармонии.



«Экспедицию Восход» называют «новыми Бременскими» современности, группа известна своими авантюрными путешествиями по всему миру. Ребятам уже удалось доехать от Москвы до Бали на двух советских «Волгах», пересечь всю Евразию, Тибет и Экватор и снять трэвел-шоу для канала MTV.



В конце мая музыканты отправились в этнографическую экспедицию по России, чтобы записать альбом в сотрудничестве с локальными музыкантами, представителями различных народных культур.



Путешествуют музыканты на «Волгах» и УАЗе, в котором создана мобильная звукозаписывающая студия.



Илья, солист группы, поделился основной задумкой проекта: «В момент разрушения реальности, единственное, в чем можно быть уверенным — это наши корни. Поэтому материал для нового альбома мы ищем в глубине страны».



Также Илья рассказал, с какими бурятскими музыкантами им удалось поработать.



- Для альбома, который мы готовим, записали трек Виктора Жалсанова — это потрясающий музыкант, глыба, настоящий талант в бурятской народной музыке. Познакомились с бурятским рэпером LUTAAR, записали для его песни моринхур в исполнении Лудуба Очирова. Лудуб — уникальный музыкант, гений. Он вовлечён в каждую ноту, которую исполняет, до мурашек и слёз пробрал нас своей музыкой. Успели многое - и снять лайв для группы «Нукер», и встретиться с одним из последних улигершинов — Иваном Дамбаевым, и записать большое интервью для нашего фильма с Бадма-Хандой, - говорит Илья.





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