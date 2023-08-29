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В Бурятии больницу оборудовали гастроскопом за 12 миллионов рублей

В Бурятии больницу оборудовали гастроскопом за 12 миллионов рублей
Общество,  Фото:минздрав Бурятии
За полгода на нём провели 119 исследований

Нижнеангарскую больницу в Северо-Байкальском районе Бурятии оборудовали новым японским гастроскопом за 12 миллионов рублей.

- За шесть месяцев текущего года в Нижнеангарской больнице было проведено 119 исследований, из выявлено пять предраковых заболеваний и два подтверждённых случаев злокачественных новообразований. Теперь пациентам не нужно тратить своё время на дополнительные исследования, - сообщили в минздраве Бурятии.

Оборудование приобрели благодаря федеральному проекту «Здравоохранение. Модернизация первичного звена здравоохранения».

Справка:

Гастроскопия – это метод эндоскопического обследования желудка с его визуальным осмотром при помощи особого инструмента – гастроскопа с подсветкой и камерой. Метод показан при любых заболеваниях верхних отделов пищеварительной системы и желудка.

Процедуру назначают при наличии болей в желудке, частых изжогах, отрыжках, при тошноте и рвоте, при постоянной тяжести и распирании в желудке. Сейчас новое оборудование - усовершенствованное и высокого качества. Во время гастроскопии можно подтвердить или опровергнуть диагноз эзофагита, пептической язвы пищевода и функциональных заболеваний, а также поставить диагноз гастрита, язвенной болезни желудка, полипов и других заболеваний.

При экстренных ситуациях гастроскопия – это простой и лёгкий способ остановки кровотечения из сосудов желудка при язвенной болезни и дальнейшего контроля за излечением.

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