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В обещают тёплую погоду

В обещают тёплую погоду
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Максимальная температура воздуха составит +29 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, 30 августа по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами туман. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +24,+29, местами +18,+23.

В Улан-Удэ дождя не ожидается. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура днём +24,+26.
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