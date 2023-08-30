Максимальная температура воздуха составит +29 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 30 августа по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами туман. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +24,+29, местами +18,+23.
В Улан-Удэ дождя не ожидается. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура днём +24,+26.
В обещают тёплую погоду
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Общество, 30.08.2023
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