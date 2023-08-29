Улан-удэнцев зовут посмотреть в телескоп на Луну и Сатурн

«Астрономическая тротуарка» будет абсолютно бесплатной



Жителей Улан-Удэ приглашают принять участие в «астрономической тротуарке». Мероприятие пройдёт 31 августа в парке имени Орешкова с 20.30 до 23.00. Его бесплатно проводит астроном-любитель, 46-летний житель Улан-Удэ Дмитрий Дашимолонов. Астрономией Дмитрий увлекается с 2012 года.



- Я провожу «астрономические тротуарки» каждый год в разных частях города. Неоднократно ранее организовывал астрофесты. 31 августа провожу в честь суперлуния, которое состоится в этот день, - рассказал «Байкал-Daily» Дмитрий.



В парке на площадке между пунктом полиции и спортплощадкой будет установлен большой телескоп. Рядом с ним – плакат с картой Луны. Каждый желающий может подойти и посмотреть в телескоп Луну и Сатурн.



По словам Дмитрия, после изучения карты можно будет легко увидеть наиболее крупные объекты на самой поверхности Луны в телескопе – это кратеры, лунные моря.



- К примеру, человек посмотрит карту, а потом увидит в телескопе объекты с карты - море Благоденствия, океан Бури, кратер Коперника и многое другое. Цель моей акции – пропаганда научного взгляда на мир, популяризация астрономии, - говорит Дмитрий.



Как отмечают специалисты Московского планетария:



31 августа будет наблюдаться суперлуние — явление, при котором полнолуние или новолуние совпадает с моментом наибольшего сближения Луны и Земли. Явление также называют голубой суперлуной.



- Мы будем наблюдать голубую суперлуну – самую большую полную Луну 2023 года. Суперлуние – это наиболее близкое совпадение фазы полнолуния с перигеем орбиты Луны. Разница между этими событиями составит 9 часов 45 минут. На близком расстоянии от Земли, в перигее своей орбиты Луна окажется 30 августа в 18:52 мск, а фазу полнолуния примет в 04:37 мск 31 августа, - сообщается на сайте Московского планетария.



Справка:



«Астрономическая тротуарка» - это вид любительской астрономии, который заключается в том, что астрономы-любители выносят свои телескопы на городские улицы (отсюда и название) и приглашают прохожих бесплатно смотреть на небесные объекты, рассказывая об увиденном.





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