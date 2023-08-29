Юные футболисты Бурятии поднялись с последнего места в таблице в розыгрыше ЮФЛ Сибирь-3

Но речь только про команду из игроков 2008 г.р.

Юношеская футбольная лига (ЮФЛ Сибирь) 29 августа опубликовала итоговые таблицы положения команд по результатам всего 17 тура чемпионата. Игры каждого тура проходят в один день.

26 августа юноши 2008 года рождения (ЮФЛ Сибирь-3) из команды «СШ №6 Бурятия» выиграли в Улан-Удэ у сверстников из «Кузбасс-СШОР». Счёт встречи 2:0 (Сибиряков, 31 мин, Усольцев, 64).

«Вторую победу кряду (23 августа обыграли дома «Металлург» из Нововкузнецка 2:0 – ред.) одерживает «СШ №6 Бурятия» на домашнем стадионе, - прокомментировали в лиге. - На этот раз парни в два мяча обыгрывают «Кузбасс-СШОР». Вот что значит играть при родных трибунах. Парни, с почином!»

После двух приятных побед подряд в таблице ЮФЛ Сибирь-3 «СШ №6 Бурятия» занимает после 17 тура девятое место из 11 команд. Подростки 2008 г.р. набрали 9 очков. У них три победы в сезоне, 12 поражений.











Обе команды из Улан-Удэ практически весь турнир находятся на последних местах.

«СШ №6 Бурятия», составленная из юношей 2007 года рождения (ЮФЛ Сибирь-2), на нём, к сожалению, и осталась. Парни дома с разгромным счётом 1:7 проиграли 26 августа команде из Кемерова.

«Кузбасс-СШОР» крупно обыгрывает «СШ №6 Бурятия» на выезде, - сообщили в лиге. – Покер в этой встрече оформляет Федя Осташенков. Отметим также Илью Игнатченко, забившего гол престижа в концовке матча».

«СШ №6 Бурятия» в ЮФЛ Сибирь-2 осталась после 17 тура на последнем месте. У юношей 1 ничья и 14 поражений. Не по-доброму впечатляет разница забитых и пропущенных мячей – 9:64.

«Байкал-Daily» сообщал, что 9 августа «СШ №6 Бурятия» (2007 г.р.) уступила на выезде «Енисею» с самым разгромным счётом за всю историю ЮФЛ Сибирь-2 – 10:0.