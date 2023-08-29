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Юные футболисты Бурятии поднялись с последнего места в таблице в розыгрыше ЮФЛ Сибирь-3

Юные футболисты Бурятии поднялись с последнего места в таблице в розыгрыше ЮФЛ Сибирь-3
Общество,  Фото:pixabay.com

Но речь только про команду из игроков 2008 г.р.

Юношеская футбольная лига (ЮФЛ Сибирь) 29 августа опубликовала итоговые таблицы положения команд по результатам всего 17 тура чемпионата. Игры каждого тура проходят в один день.

26 августа юноши 2008 года рождения (ЮФЛ Сибирь-3) из команды «СШ №6 Бурятия» выиграли в Улан-Удэ у сверстников из «Кузбасс-СШОР». Счёт встречи 2:0 (Сибиряков, 31 мин, Усольцев, 64).

«Вторую победу кряду (23 августа обыграли дома «Металлург» из Нововкузнецка 2:0 – ред.) одерживает «СШ №6 Бурятия» на домашнем стадионе, - прокомментировали в лиге. - На этот раз парни в два мяча обыгрывают «Кузбасс-СШОР». Вот что значит играть при родных трибунах. Парни, с почином!»

После двух приятных побед подряд в таблице ЮФЛ Сибирь-3  «СШ №6 Бурятия» занимает после 17 тура девятое место из 11 команд. Подростки 2008 г.р. набрали 9 очков. У них три победы в сезоне, 12 поражений.





Обе команды из Улан-Удэ практически весь турнир находятся на последних местах.

«СШ №6 Бурятия», составленная из юношей 2007 года рождения (ЮФЛ Сибирь-2), на нём, к сожалению, и осталась. Парни дома с разгромным счётом 1:7 проиграли 26 августа команде из Кемерова.

«Кузбасс-СШОР» крупно обыгрывает «СШ №6 Бурятия» на выезде, - сообщили в лиге. – Покер в этой встрече оформляет Федя Осташенков. Отметим также Илью Игнатченко, забившего гол престижа в концовке матча».

«СШ №6 Бурятия» в ЮФЛ Сибирь-2 осталась после 17 тура на последнем месте. У юношей 1 ничья и 14 поражений. Не по-доброму впечатляет разница забитых и пропущенных мячей – 9:64.

«Байкал-Daily» сообщал, что 9 августа «СШ №6 Бурятия» (2007 г.р.) уступила на выезде «Енисею» с самым разгромным счётом за всю историю ЮФЛ Сибирь-2 – 10:0.

ЮФЛ футбол подростки молодёжь спорт

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