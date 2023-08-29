В Улан-Удэ у памятника павшим в ВОВ появился портрет Евгения Пригожина

На прошлой неделе, 23 августа, в Тверской области рухнул самолёт Embraer-135 (EBM-135BJ), в котором находились сам основатель «Вагнера», командир Дмитрий Уткин и другие участники ЧВК. В следственном комитете РФ сообщили, что все погибшие при крушении бизнес-джета – семь пассажиров и три члена экипажа – опознаны и их личности совпадают со списком находившихся на борту.Дарья Дугина погибла год назад, в августе 2022-го, в Московской области. Её автомобиль взорвался на полном ходу. Девушка возвращалась с фестиваля вместе с отцом. Тот сначала планировал поехать с ней, но в итоге сел в другой автомобиль, писали федеральные СМИ. СК счёл это заказным убийством, а вскоре силовики объявили о раскрытии дела и назвали имя подозреваемой.