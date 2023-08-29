В Улан-Удэ у памятника павшим в ВОВ появился портрет Евгения Пригожина

В Улан-Удэ отдали дань памяти основателю частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгению Пригожину. Его портрет появился на проспекте 50-летия Октября – возе памятника воинам Бурятии, павшим смертью героев в годы Великой Отечественной войны.
Рядом с фотографией Евгения Пригожина – ещё две. На той, что слева – журналист и политолог, дочь известного философа Александра Дугина Дарья Дугина. Справа – командир «Вагнера» Дмитрий Уткин, по позывному которого и назвали компанию. Кто оставил портреты погибших у мемориала – неизвестно.
На прошлой неделе, 23 августа, в Тверской области рухнул самолёт Embraer-135 (EBM-135BJ), в котором находились сам основатель «Вагнера», командир Дмитрий Уткин и другие участники ЧВК. В следственном комитете РФ сообщили, что все погибшие при крушении бизнес-джета – семь пассажиров и три члена экипажа – опознаны и их личности совпадают со списком находившихся на борту.
Дарья Дугина погибла год назад, в августе 2022-го, в Московской области. Её автомобиль взорвался на полном ходу. Девушка возвращалась с фестиваля вместе с отцом. Тот сначала планировал поехать с ней, но в итоге сел в другой автомобиль, писали федеральные СМИ. СК счёл это заказным убийством, а вскоре силовики объявили о раскрытии дела и назвали имя подозреваемой.