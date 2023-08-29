В Улан-Удэ стала известна программа марафона донорства костного мозга

Бурятию посетит Артём Алискеров – амбассадор донорства костного мозга в России



В Улан-Удэ стартует всероссийский марафон донорства костного мозга «#ДавайВступай!» (18+), сообщает минздрав Бурятии.



Основная цель марафона– популяризация донорства костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.



В рамках проекта Бурятию посетит Артём Алискеров – амбассадор донорства костного мозга в России, который победил рак крови. 1 сентября он пробежит мономарафон дистанцией 42 км по достопримечательностям Улан-Удэ.



Программа мероприятия:



07:00-14:00 – мономарафон Бурятской станции переливания крови до Бурятского государственного университета.



10:00-14:00 –акция «#ДавайВступай!» по включению граждан в Федеральный регистр доноров КМиГСК в Бурятской станции переливания крови.



14:00-15:30 – интерактивная лекция «Я могу. Я должен. Я – донор Костного мозга» в БГУ.



15:30-16:00 – пресс-конференция для региональных и федеральных СМИ в БГУ.

