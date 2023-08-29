Бурятию посетит Артём Алискеров – амбассадор донорства костного мозга в России
В Улан-Удэ стартует всероссийский марафон донорства костного мозга «#ДавайВступай!» (18+), сообщает минздрав Бурятии.
Основная цель марафона– популяризация донорства костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.
В рамках проекта Бурятию посетит Артём Алискеров – амбассадор донорства костного мозга в России, который победил рак крови. 1 сентября он пробежит мономарафон дистанцией 42 км по достопримечательностям Улан-Удэ.
Программа мероприятия:
07:00-14:00 – мономарафон Бурятской станции переливания крови до Бурятского государственного университета.
10:00-14:00 –акция «#ДавайВступай!» по включению граждан в Федеральный регистр доноров КМиГСК в Бурятской станции переливания крови.
14:00-15:30 – интерактивная лекция «Я могу. Я должен. Я – донор Костного мозга» в БГУ.
15:30-16:00 – пресс-конференция для региональных и федеральных СМИ в БГУ.
В Улан-Удэ стала известна программа марафона донорства костного мозга
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Более сотни из них привели в порядок за месяц
К иным местам убоя – смягчённые требования
Сделать это жители республики могут в любой момент
Турнир прошёл в Гудермесе
Это будет юбилейный, 95-й театральный сезон
На мёртвого байкальского тюленя наткнулись местные жители
Их не будут начислять мобилизованным, контрактникам и пограничникам
Водителям-водителям не скрыться даже вне зоны стационарных камер
В республике проверят систему экстренного оповещения
Он расположен в закрытом белом куполе
Они постоянно участвуют в донорских акциях
Его приостановили из-за финансовых трудностей
Бюджетом Бурятии на это предусмотрено более 75 млн
Этим турмаршрутам присвоен самый высокий класс пожарной опасности
На руках у женщины был только недействительный документ времён СССР