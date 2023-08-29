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В Улан-Удэ стала известна программа марафона донорства костного мозга

В Улан-Удэ стала известна программа марафона донорства костного мозга
Общество, 
Бурятию посетит Артём Алискеров – амбассадор донорства костного мозга в России

В Улан-Удэ стартует всероссийский марафон донорства костного мозга «#ДавайВступай!» (18+), сообщает минздрав Бурятии.

Основная цель марафона– популяризация донорства костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.

В рамках проекта Бурятию посетит Артём Алискеров – амбассадор донорства костного мозга в России, который победил рак крови. 1 сентября он пробежит мономарафон дистанцией 42 км по достопримечательностям Улан-Удэ.

Программа мероприятия:

07:00-14:00 – мономарафон Бурятской станции переливания крови до Бурятского государственного университета.

10:00-14:00 –акция «#ДавайВступай!» по включению граждан в Федеральный регистр доноров КМиГСК в Бурятской станции переливания крови.

14:00-15:30 – интерактивная лекция «Я могу. Я должен. Я – донор Костного мозга» в БГУ.

15:30-16:00 – пресс-конференция для региональных и федеральных СМИ в БГУ.
донорство

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