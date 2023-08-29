В Бурятии зарегистрировано 140 мест – альтернатив убойным пунктам

К иным местам убоя – смягчённые требования



В Бурятии зарегистрировано 140 так называемых иных мест для убоя скота, сообщила пресс-служба управления ветеринарии.



С 1 сентября 2022 года действуют правила, согласно которым убой скота необходимо проводить на убойных пунктах.



Понимая трудности реализации этого требования, с выходом новых правил появилось новое понятие – «иное место убоя» с более мягкими требованиями, в отличие от убойных пунктов.



- Иные места – это не производственные объекты, представляющие собой помещение, где обеспечивается гигиенические и ветеринарно-санитарные требования, исключающие загрязнение туш, для выпуска безопасного мяса, - пояснили в республиканском управлении ветеринарии.



Пол в помещении должен быть покрыт водонепроницаемым материалом или забетонирован для исключения проникновения загрязнённых вод в почву, а стены покрыты материалом подвергающийся мойке и дезинфекции.



Место убоя должно быть обеспечено водой, выделенным местом для разделки туши, ёмкостями для сбора биологических отходов, запасом моющих и дезинфицирующих средств.



Иное место для убоя животных должно быть зарегистрировано в ВетИС «Цербер». Для этого необходимо подать заявление на регистрацию места убоя в районные ветеринарные станции.



