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В Забайкалье стреляли из лука по объёмным мишеням животных

В Забайкалье стреляли из лука по объёмным мишеням животных
Общество,  Фото:администрация Агинского Бурятского округа
Соревнования проводились впервые

Первый турнир по 3D стрельбе из лука «Степные стрелы» прошёл в Агинском округе Забайкальского края. Соревнования состоялись 27 августа в окрестностях посёлка Могойтуй.

3D стрельба из лука (англ. 3D Archery) — вид спортивной стрельбы из лука, в которой лучники стреляют с неизвестных дистанций по неподвижным объёмным мишеням, представляющих животных и расположенных в лесу и на пересечённой местности. Мишени варьируются от мелких грызунов до крупных лосей и расположены вдоль трассы, мало чем отличающейся от тропы через лес. Баллы начисляются в соответствии с зонами, соответствующими реальным зонам поражения животных, которых изображают соответствующие мишени.

Название этого вида спорта происходит от трёхмерных мишеней животных, которые расположены на каждом рубеже стрельбы. 3D стрельба из лука является официально признанной дисциплиной международной ассоциацией лучного спорта World Archery.


- Спасибо Забайкальской федерации стрельбы из лука, лично президенту Дондокову Ананда Цыдыповичу за приобретение объёмных мишеней в форме зверей для 3D стрельбы из лука на сумму более 500 тысяч рублей, - отмечают организаторы.

Победителями и призёрами по классическому бесприцельному луку стали Баир Базардашиев, Ким Дабаев и Альберт Полутов. По стрельбе из исторического лука лучшие результаты у Дармы Ринчинова, Базар-Гуро Балданова, Суранзан Болотова. Среди женщин по классическому бесприцельному луку первое место у Дулмы Мункуевой, второе у Ханды Полутора, на третьем Хандама Очирова, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края. 

Забайкальский край стрельба из лука

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