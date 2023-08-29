Бойцы ОМОН из Иркутской области стали призёрами чемпионата имени Кадырова

Турнир прошёл в Гудермесе



Сотрудники спецподразделения ОМОН «Шквал» на транспорте управления Росгвардии по Иркутской области завоевали второе место на открытом чемпионате по тактической стрельбе, который прошёл в Чечне. Турнир посвятили памяти первого президента Чеченской республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.



Турнир проходил на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. В нем приняли участие 17 команд из различных регионов России, четыре из которых представляли Сибирский округ Росгвардии. Исходя из опыта, полученного в ходе спецоперации, инструкторы Российского университета спецназа подготовили 15 уникальных упражнений по стрельбе из различного вида оружия, тактике ведения боя в дневное и ночное время суток, преодолению водных преград, оказанию первой доврачебной помощи и эвакуации раненого.



По итогам состязаний все призовые места завоевали спецназовцы Росгвардии из Сибирского округа. Серебро чемпионата завоевала команда ОМОН «Шквал» из Иркутской области.



- Условия, созданные на базе знаменитого учебного центра в Гудермесе, позволили провести соревнования самого высокого уровня. Для этого там имеется полноценный тактический город, объекты в горно-лесистой местности, различные полигоны и многое другое. Особенно впечатлил этап «Президентской гонки», наша команда проявила максимальную скорость и точность и достигла достаточно высокого результата, - отметил офицер ОМОН «Шквал» на транспорте управления Росгвардии по Иркутской области майор полиции Иван К.

