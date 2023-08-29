В Бурятии опровергли слухи о срочном отказе от биометрии









Табу на принудительный сбор биометрии Госдума одобрила в декабре. Речь в том числе о запрете на дискриминацию людей, не согласных передавать такие сведения (не связанные с выдачей загранпаспортов и виз). Те, кто их предоставит, получат возможность оплачивать при помощи биометрии небольшие покупки и, к примеру, проезд в общественном транспорте. Но и тут большая часть наших земляков Как сообщал «Байкал-Daily» , с 1 июня все желающие вправе отказаться от сдачи вышеупомянутых персональных данных. Сделать это можно в многофункциональном центре (МФЦ), оставив там письменное заявление, а отозвать ранее данное согласие – через сайт Госуслуг. Соответствующее постановление российского правительства вышло ещё в середине марта.Табу на принудительный сбор биометрии Госдума одобрила в декабре. Речь в том числе о запрете на дискриминацию людей, не согласных передавать такие сведения (не связанные с выдачей загранпаспортов и виз). Те, кто их предоставит, получат возможность оплачивать при помощи биометрии небольшие покупки и, к примеру, проезд в общественном транспорте. Но и тут большая часть наших земляков выступает против

Недавно в Интернете и соцсетях появилась информация, что до 1 сентября (по другой версии – до 31 августа) 2023 года россияне должны отказаться от сдачи биометрических данных и их размещения в единой биометрической системе. В противном случае все сведения якобы будут автоматически попадать в общую базу.Эти слухи развеяли в многофункциональном центре Бурятии. Информация о дедлайне для отказа о сборе биометрии оказалась недостоверной.- Если вам не нужны ваши биометрические данные, вы можете отказаться от их сбора, хранения и использования в любой момент. Эта услуга предоставляется в МФЦ, – отметили в учреждении.