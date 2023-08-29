В Улан-Удэ Русский драмтеатр откроет сезон «Метелью»

Это будет юбилейный, 95-й театральный сезон



15 сентября Русский драмтеатр имени Бестужева откроет юбилейный, 95-й сезон. Зрителям представят премьеру спектакля «Метель» (возрастное ограничение 12+) московского режиссёра Гульнары Галавинской.



Гульнара Галавинская окончила Высшие режиссёрские курсы Романа Виктюка и режиссёрский факультет Театрального института имени Щукина. С 2018 по 2022 годы – художественный руководитель Московского драматического Театра на Перовской. Лауреат премий международных и региональных театральных фестивалей.



В основу постановки легла одна из «Повестей покойного Ивана Петровича Белкина» Александра Пушкина. Жанр своей постановки Гульнара Галавинская определила как «фантазии и сны».



- Из всех пяти повестей Белкина именно «Метель» для меня самая загадочная, – говорит Гульнара Галавинская. - «Метель» не избалована вниманием режиссёров так, как другие повести гениального поэта. Сама природа произведения настолько мистична, что создает неповторимую атмосферу сценического вихря.



По сюжету двое влюблённых, вопреки желанию родителей, решают тайно обвенчаться, но на пути их встаёт метель, которая сметает все планы, приводя к неожиданной развязке.



По словам режиссёра-постановщика, «Метель» у Пушкина – это символ, который буквально пронизывает весь спектакль, выступает в роли судьбы, противостоять которой никому не под силу. Роковая метель, не давшая двум влюблённым познать счастье друг с другом.



- Спектакль по повести гения русской поэзии Александра Сергеевича Пушкина, безусловно, адресован всем любящим театр, и мы с нетерпением ждем, каким он будет. Даже если не хватает времени, чтобы читать и думать о высоком, можно оставить рутину, прийти в театр и окунуться в мир искусства, – сказала по поводу предстоящей премьеры министр культуры Бурятия Соелма Дагаева.

