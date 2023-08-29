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Жительница Бурятии отметила 90-летие

Жительница Бурятии отметила 90-летие
Общество,  Фото:Администрация МО "Тарбагатайский район"
У Тамары Георгиевны четверо детей, восемь внуков, пятнадцать правнуков и четыре праправнука

Ветерану труда, труженице тыла в годы Великой Отечественной войны, жительнице села Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии Тамаре Георгиевне Кожевиной исполнилось 90 лет.

С юбилеем виновницу торжества поздравил глава Тарбагатайского района Владимир Смолин. Тёплые пожелания направили в именных поздравлениях президент России Владимир Путин и глава республики Алексей Цыденов.

-Низкий поклон вам за ту сложную жизненную дорогу, по которой вы прошли достойно, будучи участником исторических событий и трудясь во благо будущего поколения. Такой юбилей – очень важное и значимое событие, ведь далеко не каждому суждено встретить столь почтенный возраст. Желаю Вам, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и оптимизм никогда не иссякали, а близкие люди радовали своей заботой и вниманием,– сказал Владимир Смолин.

Тамара Георгиевна родилась в Баргузинском районе 28 августа. Родители были ветеринарными работниками. Во время Великой Отечественной войны отец ушел добровольцем на фронт. В одном из сражений он получил тяжёлые ранения и был отправлен в госпиталь, где умер. Дома остались жена и трое детей, все девочки, и на их хрупкие плечи легла самая тяжёлая мужская работа. Приходилось делать всё и дома, и в колхозе имени Калинина. Сеять, жать, веять зерно, вязать снопы, скирдовать сено, убирать за животными, поить их и кормить и многое другое.

Большую часть своей жизни Тамара Георгиевна трудилась на почте. За эту работу она получила звание «Ветерана труда». Жизненное упорство и стойкий характер всегда сопровождали ее по жизни и помогали справляться с трудностями.

Сегодня именинница – счастливая мама четверых детей, бабушка восьми внуков, пятнадцати правнуков и четверых праправнуков. Ведь именно семья и забота близких стали залогом её долголетия.  




юбилей долгожитель

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