За неделю от них поступило почти 600 разнообразных жалоб
В центре управления регионом (ЦУР) рассказали, на что жаловались жители Бурятии в последнюю неделю – с 21 по 27 августа включительно. Всего обращений в ЦУР было 598 – на 28 меньше, чем неделей ранее, и 251 поступило через портал Госуслуг. Остальные – в соцсетях.
Людей по-прежнему волновали здравоохранение и медицина (191 жалоба) и дороги (98). Также в топе-5 – мусор и свалки (42), благоустройство (39) и соцобслуживание и защита (31)
Специалист центра управления регионом Елена Трофимова рассказала, что обращений, связанных с состоянием дорог, стало больше после дождей, накрывших республику. В основном поступали просьбы о грейдировании и сообщения о потенциально опасных мостах.
Жители Бурятии пеняют на плохую медицину и убитые дороги
Общество, Фото:
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