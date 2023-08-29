В Улан-Удэ состоится XXVIII Книжный салон

Гостей мероприятия ждут презентации книг, встречи с писателями, книжная ярмарка, конкурсы и викторины



21 и 22 сентября в Улан-Удэ пройдёт ХХVIII Книжный салон - ежегодная книжная ярмарка, объединяющая писателей, поэтов, книгоиздателей, библиотекарей, читателей.



В рамках Книжного салона в национальной библиотеке Бурятии пройдёт ряд мероприятий — это презентации книг и новых книжных проектов, творческие встречи с литераторами Бурятии, книжная ярмарка с участием ведущих издательств, литературные викторины и многое другое.



Также состоится церемония награждения по итогам конкурса «Книга года Республики Бурятия-2023».



Подробная программа Книжного салона будет опубликована на сайте Национальной библиотеки в ближайшее время.



Возрастное ограничение 6+







