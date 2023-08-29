Гостей мероприятия ждут презентации книг, встречи с писателями, книжная ярмарка, конкурсы и викторины
21 и 22 сентября в Улан-Удэ пройдёт ХХVIII Книжный салон - ежегодная книжная ярмарка, объединяющая писателей, поэтов, книгоиздателей, библиотекарей, читателей.
В рамках Книжного салона в национальной библиотеке Бурятии пройдёт ряд мероприятий — это презентации книг и новых книжных проектов, творческие встречи с литераторами Бурятии, книжная ярмарка с участием ведущих издательств, литературные викторины и многое другое.
Также состоится церемония награждения по итогам конкурса «Книга года Республики Бурятия-2023».
Подробная программа Книжного салона будет опубликована на сайте Национальной библиотеки в ближайшее время.
Возрастное ограничение 6+
В Улан-Удэ состоится XXVIII Книжный салон
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