В Улан-Удэ пробегут «Кросс наций»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

К забегам доступны шесть дистанций



Традиционный всероссийский день бега «Кросс нации» пройдёт в Улан-Удэ в субботу, 16 сентября, на футбольной площадке на Верхней Берёзовке.



- «Кросс нации» - основное мероприятие федерального проекта «Спорт –норма жизни» национального проекта «Демография, - рассказывает министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев. - Он соберёт участников всех возрастов и с любым уровнем спортивной подготовки - как любителей, так и профессионалов.



Доступны шесть дистанций на выбор: 0,5 км, 1 км, 2 км, 3 км, 4 км, 6 км.



Регистрация участников начнётся в день соревнований с 8:30 до 10:50, открытие соревнований пройдёт в11:00. Первый старт запланирован на 11:30.



Участников «Кросса нации» ждёт праздник спорта, яркие фото на всей дистанции и яркая медаль-значок в коллекцию, отметили в минспорта.



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