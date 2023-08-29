К забегам доступны шесть дистанций
Традиционный всероссийский день бега «Кросс нации» пройдёт в Улан-Удэ в субботу, 16 сентября, на футбольной площадке на Верхней Берёзовке.
- «Кросс нации» - основное мероприятие федерального проекта «Спорт –норма жизни» национального проекта «Демография, - рассказывает министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев. - Он соберёт участников всех возрастов и с любым уровнем спортивной подготовки - как любителей, так и профессионалов.
Доступны шесть дистанций на выбор: 0,5 км, 1 км, 2 км, 3 км, 4 км, 6 км.
Регистрация участников начнётся в день соревнований с 8:30 до 10:50, открытие соревнований пройдёт в11:00. Первый старт запланирован на 11:30.
Участников «Кросса нации» ждёт праздник спорта, яркие фото на всей дистанции и яркая медаль-значок в коллекцию, отметили в минспорта.
Возрастное ограничение 0+
В Улан-Удэ пробегут «Кросс наций»
Общество, Фото:
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