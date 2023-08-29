В Бурятии впервые состоялось вручение юбилейных медалей минсельхоза

Бурятии вручили юбилейные медали, посвящённые 100-летию министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.
Награду за многолетний и добросовестный труд на благо агропромышленного комплекса Бурятии вручил заместитель министра сельского хозяйства Булат Цыренжапов на фестивале фермерской продукции «Своё» в Кабанском районе
Так, юбилейными медалями республиканского минсельхоза награждены:
1. Сергей Буторин – рыбак прибрежного лова СПК «Кабанский рыбзавод»,
2. Людмила Инешина – индивидуальный предприниматель,
3. Галина Кокорина – директор ООО «Кокорин».
Как сообщал «Байкал-Daily», фестиваль «Своё» в Бурятии проходит уже третий год, собирая производителей свежей фермерской продукции.
Мероприятие также посетил глава Бурятии Алексей Цыденов.
- В очередной раз убедился, насколько богатый Кабанский район - один из самых развитых в части сельского хозяйства. Тут всё есть - мясо и молоко, зерновые и овощи растут, рыба есть во всех видах. Столько всего вкусного и натурального! – поделился впечатлениями в своём Telegram-канале Алексей Цыденов. - А главное, наши сельхозпроизводители смогли предложить жителям свежую, экологичную продукцию по цене производителя - это хорошая возможность для покупателей приобрести местные продукты по доступным ценам, а для предпринимателей - продвинуть свои бренды, - отметил глава.
Следующий фестиваль «Своё» пройдёт в Селенгинском районе 2 сентября и на площади Советов в Улан-Удэ 8 и 9 сентября.
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