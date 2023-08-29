Водителям-водителям не скрыться даже вне зоны стационарных камер
Комплекс видеофиксации нарушений правил дорожного движения «Кордон.Про», работающий на борту едущего автомобиля, внедрили в Бурятии.
Прибор фиксирует следующие нарушения: превышение установленной скорости движения, выезд на полосу встречного движения и пренебрежение ремнём безопасности.
- Особенностью комплекса является возможность его установки в служебном автомобиле для работы в движении. Во время движения комплекс автоматически измеряет радиолокационным способом свою собственную скорость и скорости транспортных средств в зоне контроля. При этом одновременно распознаются их номерные знаки. Для корректного определения разрешённого порога скорости в память комплекса загружается предварительно подготовленная электронная карта с отмеченными координатами участков ограничения скорости, - сообщили в Госавтоинспекции Бурятии.
«Кордон.Про» автоматически фиксирует нарушения и собирает все необходимые доказательства: обзорные фотографии, фотографии с различимым номерным знаком, видеозапись каждого нарушения и т.д. Одновременно ведётся непрерывная видеозапись событий в зоне контроля комплекса.
Все зафиксированные нарушения передаются в режиме реального времени на сервер.
В Бурятии нарушения ПДД теперь выявляет машина со «скрытой камерой»
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