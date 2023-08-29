В Забайкальском нацпарке в Бурятии открыли новый информационный центр

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Он расположен в закрытом белом куполе



В Забайкальском национальном парке в Бурятии открыли новый информационный центр. Ему дали название «Мир удивительной птицы».



Новый центр расположен в закрытом белом куполе. Купол находится рядом с Байкальской заповедной школой и визитно-информационным центром «Парк дикой природы» (на въезде в нацпарк у контрольно-пропускного пункта).



В нём можно посмотреть полезные интерактивные стенды и выставку фотографий мира живой природы Алексея Сватова.



Забайкальский нацпарк – крупнейший национальный парк Бурятии, находится на территории Баргузинского района, возле посёлка Усть-Баргузин.



