Он расположен в закрытом белом куполе
В Забайкальском национальном парке в Бурятии открыли новый информационный центр. Ему дали название «Мир удивительной птицы».
Новый центр расположен в закрытом белом куполе. Купол находится рядом с Байкальской заповедной школой и визитно-информационным центром «Парк дикой природы» (на въезде в нацпарк у контрольно-пропускного пункта).
В нём можно посмотреть полезные интерактивные стенды и выставку фотографий мира живой природы Алексея Сватова.
Забайкальский нацпарк – крупнейший национальный парк Бурятии, находится на территории Баргузинского района, возле посёлка Усть-Баргузин.
В Забайкальском нацпарке в Бурятии открыли новый информационный центр
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