Борцы Бурятии отправятся на соревнования в Якутию

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С 5 по 10 сентября в Якутске в центре спортивной подготовки «Триумф» состоятся XIV международные соревнования по вольной борьбе, которые будут посвящены 95-летию заслуженного тренера ЯАССР, РСФСР и СССР Дмитрия Петровича Коркина.Федерация спортивной борьбы Бурятии опубликовала имена спортсменов, которые будут представлять республику на этих соревнованиях:1. Алдар Мункуев 61 кг2. Жаргал Дамдинов 61 кг3. Булат Баясхолонов 65 кг4. Эрдэм Шарастепанов 65 кг5. Виктор Жербаев 65 кг6. Буян Цыренов 70 кг7. Дмитрий Куприянов 70 кг8. Андрей Елбаскин 92 кг9. Алексей Анищик 97 кгКак отметили организаторы, среди болельщиков будут разыграны ценные призы. Розыгрыш призов юбилейного турнира будет проводиться среди зрителей соревнований по специальному билету, который будет бесплатно выдаваться каждому болельщику.Главным призом станет путёвка на чемпионат мира по вольной борьбе, который состоится с 16 по 24 сентября в столице Сербии Белграде. Кроме того, будут разыграны и другие ценные призы от организаторов и спонсоров турнира.- В этом году мы отмечаем 95-летие нашего великого тренера Дмитрия Петровича Коркина. Мы решили, что на юбилейных соревнованиях поблагодарим всех наших болельщиков, которые поддерживают наших спортсменов, являются большими знатоками вольной борьбы. Надеюсь, что путёвка на чемпионат мира станет памятным подарком для истинного фаната, — отметил директор РЦСПСК РС(Я) Михаил Пахомов.