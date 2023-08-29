В приграничном городе в Бурятии встало строительство нового автовокзала

В начале июня стало известно, что в Кяхте появится новый автовокзал. Его строительство пообещали завершить уже к концу года. Власти заявили: соответствующей договорённости удалось достичь с ООО «Южный».
- Вопрос не решался уже долгое время. Сейчас определили конкретные сроки. Надеемся на их соблюдение. Работаем дальше, – цитировали и. о. главы района в группе «Кяхта-инфо.24/7».
Однако три месяца спустя выяснилось, что стройка встала «в связи с ухудшением финансового положения». В районном чате кяхтинцам принесли извинения. Когда возобновятся работы, не уточняется.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце 2020 года в бывшем купеческом городе благоустроили его центральную часть – тогда преобразились площадь, парк и территория нынешнего автовокзала, где установили торговые павильоны, сделали тротуарные дорожки и освещение. А ещё там появились парковые фонари. В феврале местные жители жаловались, что центр превратили в настоящий общественный туалет. Фотоподтверждение разместили в telegram-канале Blog_kyakhta.
Люди заявили: единственную уборную, которая была поблизости, в здании автовокзала, закрыли якобы из-за нерентабельности, и теперь естественную нужду справляют прямо на улице. А ещё там выпивают, мусорят и устраивают драки.
Всё это наблюдали туристы из соседней Монголии, которые едут через райцентр в Улан-Удэ. Перед глазами иностранцев предстают стены, на которые мочатся люди, лежащие на земле фекалии, разбитые бутылки, бычки и мусор, утверждали местные. «Скоро всё начнёт таять и будет ужасный запах», – отметила девушка, сделавшая эти фото.
Обратили внимание на происходящее и в группе «Кяхта-инфо.24/7». Местные власти обязали арендаторов очистить прилегающую территорию. Вскоре её привели в порядок.
Люди заявили: единственную уборную, которая была поблизости, в здании автовокзала, закрыли якобы из-за нерентабельности, и теперь естественную нужду справляют прямо на улице. А ещё там выпивают, мусорят и устраивают драки.
Всё это наблюдали туристы из соседней Монголии, которые едут через райцентр в Улан-Удэ. Перед глазами иностранцев предстают стены, на которые мочатся люди, лежащие на земле фекалии, разбитые бутылки, бычки и мусор, утверждали местные. «Скоро всё начнёт таять и будет ужасный запах», – отметила девушка, сделавшая эти фото.
Обратили внимание на происходящее и в группе «Кяхта-инфо.24/7». Местные власти обязали арендаторов очистить прилегающую территорию. Вскоре её привели в порядок.