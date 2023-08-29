В Улан-Удэ росгвардейцы сдали донорскую кровь





















В Улан-Удэ сотрудники и военнослужащие территориального управления Росгвардии сдали донорскую кровь и её компоненты. А также заполнили документы о согласии вступления в федеральный регистр доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.Перед сдачей крови доноры прошли медицинский осмотр и сдали необходимые анализы. После лабораторного исследования полученную кровь и её компоненты направят по назначению в лечебные учреждения Бурятии.- Росгвардейцы постоянные участники донорских акций и сегодня участвуют в программе добровольного безвозмездного донорства костного мозга для оказания высокоэффективной безальтернативной медицинской помощи онкогематологическим пациентам, - отметила заместитель главного врача Бурятской республиканской станции переливания крови Галина Носкова.1 сентября в Улан-Удэ стартует всероссийский марафон донорства костного мозга. В центре внимания проекта – 42-х километровый мономарафон амбассадора донорства костного мозга и опытного спортсмена Артёма Алискерова – человека, перенесшего лейкоз.В Бурятской республиканской станции переливания крови будет проведена донорская акция по привлечению доноров в федеральный регистр доноров костного мозга. Акция пройдёт 1 сентября с 8 до 13 часов, с собой необходимо иметь паспорт.По всем вопросам проконсультируют специалисты cлужбы крови.