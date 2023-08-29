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В Улан-Удэ росгвардейцы сдали донорскую кровь

В Улан-Удэ росгвардейцы сдали донорскую кровь
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Они постоянно участвуют в донорских акциях

В Улан-Удэ сотрудники и военнослужащие территориального управления Росгвардии сдали донорскую кровь и её компоненты. А также заполнили документы о согласии вступления в федеральный регистр доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.

Перед сдачей крови доноры прошли медицинский осмотр и сдали необходимые анализы. После лабораторного исследования полученную кровь и её компоненты направят по назначению в лечебные учреждения Бурятии.



- Росгвардейцы постоянные участники донорских акций и сегодня участвуют в программе добровольного безвозмездного донорства костного мозга для оказания высокоэффективной безальтернативной медицинской помощи онкогематологическим пациентам, - отметила заместитель главного врача Бурятской республиканской станции переливания крови Галина Носкова.

1 сентября в Улан-Удэ стартует всероссийский марафон донорства костного мозга. В центре внимания проекта – 42-х километровый мономарафон амбассадора донорства костного мозга и опытного спортсмена Артёма Алискерова – человека, перенесшего лейкоз.



В Бурятской республиканской станции переливания крови будет проведена донорская акция по привлечению доноров в федеральный регистр доноров костного мозга. Акция пройдёт 1 сентября с 8 до 13 часов, с собой необходимо иметь паспорт.

По всем вопросам проконсультируют специалисты cлужбы крови.

Росгвардия Донорство крови

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