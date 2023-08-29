Бюджетом Бурятии на это предусмотрено более 75 млн
Более 13,5 тысяч семей в Бурятии получают компенсации за оплату детского сада, сообщила в своём Telegram-канале министр социальной защиты населения Татьяна Быкова.
- В Бурятии компенсационные выплаты части родительской платы за посещение ребенком дошкольного образовательного учреждения в 2023 году предоставлены 13 566 семьям на 16 827 детей. Финансирование на эти цели составило более 75,6 млн рублей. Средства ежегодно выделяются из регионального бюджета, - сообщила Быкова.
Право на такие компенсации закреплено постановлением правительства Бурятии от 19.03.2008г. № 118.
Право на компенсацию имеет один из родителей, внёсших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в соответствующей образовательной организации, в случае, если среднедушевой доход его семьи не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе - 15669 х 1,5 = 23 503,50 руб.
- Родителям (или законным представителям), чьи дети посещают частные образовательные организации (частные сады), компенсация назначается не более чем за шесть месяцев, предшествующих месяцу обращения и выплачивается в размере 20% среднего размера родительской платы, 50% - на второго ребёнка, 70% - на третьего ребёнка и последующих детей, - отметила Татьяна Быкова.
Заявление о компенсации можно подать четырьмя способами: в отдел социальной защиты населения по месту нахождения образовательной организации; в администрацию образовательной организации; через МФЦ; через портал госуслуг.
Более 13 тысяч семей в Бурятии получают компенсации за оплату детсада
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