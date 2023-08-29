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Жители Иркутска отметят День Байкала

Жители Иркутска отметят День Байкала
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Праздничные мероприятия пройдут на острове Юность

Жители Иркутска отметят 3 сентября День Байкала (возрастное ограничение 0+). Площадкой для проведения мероприятий станет территория около танцплощадки на острове Юность, сообщила администрация города.

В программе праздника с 12:30 до 16:00 пройдут мастер-классы на презентационных площадках.

В 13:00 состоится торжественное открытие праздника и перфоманс «Рисуем Байкал» (0+). На сцене выступят творческие коллективы города.
В 14:00 начнётся забег «За чистый воздух» (0+).
В 15:00 стартует чемпионат по сбору пазлов (0+).
В 16:00 организаторы подведут итоги соревнований: наградят лучших бегунов и участников перфоманса. Для горожан пройдёт концерт (0+).



Иркутск Байкал

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