Жители Иркутска отметят День Байкала

Праздничные мероприятия пройдут на острове Юность



Жители Иркутска отметят 3 сентября День Байкала (возрастное ограничение 0+). Площадкой для проведения мероприятий станет территория около танцплощадки на острове Юность, сообщила администрация города.



В программе праздника с 12:30 до 16:00 пройдут мастер-классы на презентационных площадках.



В 13:00 состоится торжественное открытие праздника и перфоманс «Рисуем Байкал» (0+). На сцене выступят творческие коллективы города.

В 14:00 начнётся забег «За чистый воздух» (0+).

В 15:00 стартует чемпионат по сбору пазлов (0+).

В 16:00 организаторы подведут итоги соревнований: наградят лучших бегунов и участников перфоманса. Для горожан пройдёт концерт (0+).







