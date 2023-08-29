Уроженка Бурятии 27 лет выживала в родной республике без паспорта

На руках у женщины был только недействительный документ времён СССР



С начала года к уполномоченному по правам человека в Бурятии обратилось десять человек, которые когда-то проживали в бывших союзных республиках. Они попросили омбудсмена помочь с восстановлением и получением документов об удостоверении личности. Кто-то утерял свой паспорт, а у кого-то его вообще не было.



Одна их них – 57-летняя уроженка Кяхтинского района Бурятской АССР, которая в 1970 году, ещё будучи ребёнком, вместе с родителями переехала в Киргизскую республику. В 1990-ом семья из-за военного конфликта вернулась на малую родину, а наша землячка осталась в Кыргызстане. Спустя шесть лет, в 1996-ом, ей тоже пришлось перебраться в родную республику из-за давления на межнациональной почве. Имевшийся у женщины паспорт советского образца оказался недействительным.



Она несколько раз обращалась в управление по вопросам миграции МВД, но безуспешно. Все эти годы, то есть 27 лет, женщина жила и работала в Бурятии без документов.



Омбудсмен подключилась к ситуации. Благодаря её взаимодействию с представительством управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в РФ, представительством МИД России в Улан-Удэ, миграционной службой и ЗАГС в июле 2023-го женщина, наконец, получила российский паспорт, а её сын – свидетельство о рождении. Сейчас специалисты занимаются вопросом, связанным с гражданством мальчика.



В аппарате уполномоченного рассказали ещё одну историю – о 46-летнем уроженце Казахстана. В три года он с родителями перебрался в Бурятию и 13 лет жил и учился в Муйском районе. Мужчина выезжал в другие регионы РФ – получал там образование и служил в армии, а в 1997-м вернулся в РБ.



Когда в 45 лет пришло время менять паспорт, управление по вопросам миграции направило запрос в компетентные органы Казахстана. Ответы на такие обращения идут очень долго либо не поступают вообще. Люди тем временем вынуждены проживать без российского гражданства и потому не могут рассчитывать на бесплатную медпомощь, трудоустройство и меры соцподдержки. Юлия Жамбалова помогли ускорить этот процесс, оказав содействие в оперативном предоставлении необходимых сведений.



Уполномоченный держит под контролем и предоставление гражданства уроженке Монголии, которая живёт в Бурятии с 2010 года. Она многодетная мама, но из-за отсутствия российского паспорта сейчас не получает никакие выплаты и пособия.

