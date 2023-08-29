29 августа

28 августа

Популярное

Уроженка Бурятии 27 лет выживала в родной республике без паспорта

Уроженка Бурятии 27 лет выживала в родной республике без паспорта
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На руках у женщины был только недействительный документ времён СССР

С начала года к уполномоченному по правам человека в Бурятии обратилось десять человек, которые когда-то проживали в бывших союзных республиках. Они попросили омбудсмена помочь с восстановлением и получением документов об удостоверении личности. Кто-то утерял свой паспорт, а у кого-то его вообще не было.

Одна их них – 57-летняя уроженка Кяхтинского района Бурятской АССР, которая в 1970 году, ещё будучи ребёнком, вместе с родителями переехала в Киргизскую республику. В 1990-ом семья из-за военного конфликта вернулась на малую родину, а наша землячка осталась в Кыргызстане. Спустя шесть лет, в 1996-ом, ей тоже пришлось перебраться в родную республику из-за давления на межнациональной почве. Имевшийся у женщины паспорт советского образца оказался недействительным.

Она несколько раз обращалась в управление по вопросам миграции МВД, но безуспешно. Все эти годы, то есть 27 лет, женщина жила и работала в Бурятии без документов.

Омбудсмен подключилась к ситуации. Благодаря её взаимодействию с представительством управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в РФ, представительством МИД России в Улан-Удэ, миграционной службой и ЗАГС в июле 2023-го женщина, наконец, получила российский паспорт, а её сын – свидетельство о рождении. Сейчас специалисты занимаются вопросом, связанным с гражданством мальчика.

В аппарате уполномоченного рассказали ещё одну историю – о 46-летнем уроженце Казахстана. В три года он с родителями перебрался в Бурятию и 13 лет жил и учился в Муйском районе. Мужчина выезжал в другие регионы РФ – получал там образование и служил в армии, а в 1997-м вернулся в РБ.

Когда в 45 лет пришло время менять паспорт, управление по вопросам миграции направило запрос в компетентные органы Казахстана. Ответы на такие обращения идут очень долго либо не поступают вообще. Люди тем временем вынуждены проживать без российского гражданства и потому не могут рассчитывать на бесплатную медпомощь, трудоустройство и меры соцподдержки. Юлия Жамбалова помогли ускорить этот процесс, оказав содействие в оперативном предоставлении необходимых сведений.

Уполномоченный держит под контролем и предоставление гражданства уроженке Монголии, которая живёт в Бурятии с 2010 года. Она многодетная мама, но из-за отсутствия российского паспорта сейчас не получает никакие выплаты и пособия. 
паспорт документы уполномоченный по правам человека

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Прибайкальском нацпарке закрыли четыре турмаршрута
В Прибайкальском нацпарке закрыли четыре турмаршрута
Общество, 29.08.2023
Этим турмаршрутам присвоен самый высокий класс пожарной опасности
Уроженка Бурятии 27 лет выживала в родной республике без паспорта
Уроженка Бурятии 27 лет выживала в родной республике без паспорта
Общество, 29.08.2023
На руках у женщины был только недействительный документ времён СССР
В Улан-Удэ проходит фотовыставка в память о казаках, погибшим на СВО
В Улан-Удэ проходит фотовыставка в память о казаках, погибшим на СВО
Общество, 29.08.2023
Её можно посмотреть в филиале Госфонда «Защитники Отечества»
В Бурятии клещи покусали более 3500 человек
В Бурятии клещи покусали более 3500 человек
Общество, 29.08.2023
Почти треть пострадавших от них – дети
В Бурятии вторую неделю ищут утонувшего 13-летнего мальчика
В Бурятии вторую неделю ищут утонувшего 13-летнего мальчика
Общество, 29.08.2023
В поисках ребёнка прочёсывают реку Хилок и её берега
В селе Бурятии развеяли слухи об отмене школьной линейки для большинства учеников
В селе Бурятии развеяли слухи об отмене школьной линейки для большинства учеников
Общество, 29.08.2023
Её пообещали провести для всех классов без исключения
С начала года в Бурятии построили 1 700 частных домов
С начала года в Бурятии построили 1 700 частных домов
Общество, 29.08.2023
Чаще всего для строительства используется дерево
Реки в Улан-Удэ вернулись на пойму
Реки в Улан-Удэ вернулись на пойму
Общество, 29.08.2023
Селенга за сутки снизилась ещё на 8 сантиметров
В Бурятии владелец дома на Байкале добился подключения к электросетям через суд
В Бурятии владелец дома на Байкале добился подключения к электросетям через суд
Общество, 29.08.2023
При этом руководство организации не предпринимало никаких мер к исполнению решения суда
В Улан-Удэ дети рискуют покалечиться на площадке за 23 миллиона рублей
В Улан-Удэ дети рискуют покалечиться на площадке за 23 миллиона рублей
Общество, 29.08.2023
За несколько месяцев игровую зону так и не привели в порядок
В Улан-Удэ осуждённые нарисовали на камнях Байкал
В Улан-Удэ осуждённые нарисовали на камнях Байкал
Общество, 29.08.2023
Для женщин провели творческий мастер-класс 
Олимпийские чемпионки встретятся с улан-удэнцами
Олимпийские чемпионки встретятся с улан-удэнцами
Общество, 29.08.2023
Они ответят на вопросы любителей плавания 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^