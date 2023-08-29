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В Бурятии поздравили «золотую» пару

В Бурятии поздравили «золотую» пару
Общество,  Фото:vk.com/baunt1
Михаил Николаевич и Любовь Чебухаевна прожили вместе 50 лет

25 августа «золотую» свадьбу отметила семья Михаил Николаевича и Любови Чебухаевны Замошниковых.

Любовь Чебухаевна родилась в селе Багдарин 31 марта 1948 года. Окончила Багдаринскую среднюю школу, затем получила образование в Улан-Удэнском педучилище по специальности «Учитель начальных классов». Проработав один учебный год в Улан-Удэ, по семейным обстоятельствам вернулась в родное село и начала работать в должности техника-аэролога в зональной гидрометеостанции в Багдарине. Стаж её работы - более 30 лет.

Выйдя на заслуженный отдых, Любовь Чебухаевна посвятила себя ведению домашнего хозяйства и любимым увлечениям: вязанию и огородничеству.

Михаил Николаевич родился 14 октября 1948 года на прииске Шипишка Баунтовского района. После окончания Багдаринской средней школы устроился на работу в зональную гидрометеостанцию радистом, вернулся туда же и после службы в рядах Советской армии. Позже он стал инженером по приборам и оборудованию, а затем и начальником монтажной партии при ЗГМО.

Вся его трудовая биография связана только с этой организацией, стаж работы в гидрометслужбе - 46 лет. Михаил Николаевич - ветеран труда. Свободное от работы время посвящал семье, увлекался охотой и рыбалкой.

Михаил и Любовь дружили с детства, учились в одном классе, зарегистрировали брак 25 августа 1973 года в Баунтовском ЗАГСе. За годы совместной жизни воспитали двух дочерей, у них четверо внуков.


С 50-летием совместной жизни семью Замошниковых поздравили заместитель руководителя администрации по соц. вопросам О.В. Бакуменко, начальники отдела социальной защиты и отдела социальных полномочий Ю. М. Осипова, И. Р. Купина; а также коллеги из Баунтовского отделения гидрометеослужбы, сообщили администрации Баунтовского эвенкийского района. 


свадьба

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