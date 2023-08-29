Работы идут в Суже
В пригородном селе Сужа под Улан-Удэ строят тротуары. Дорожники уже приступили к устройству пешеходных зон по улице Карьер – установили бортовые камни и делают основание из щебня. Также здесь установят освещение, устроят остановки и пешеходные переходы, сообщили в минтрансе Бурятии.
В Суже продолжается капитальный ремонт улиц Мирная, Удачная и Карьер. На первых двух объектах работы уже практически завершены. На третьем – в активной фазе. Общая протяжённость асфальтированных дорог составит более 2 км.
- В рамках капитального ремонта на участке дороги по улице Карьер, помимо нового асфальта и тротуаров, для удобства и безопасности пешеходов установят освещение, обустроят пешеходные переходы и остановочные карманы. На всех участках работы идут с опережением графика, - рассказали в дорожной службе района МАУ «Иволга».
- В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в этом году направляется 5,5 млрд рублей. Реализуются более 60 объектов, в том числе в Иволгинском районе. По контракту улицы Мирная и Удачная введут в эксплуатацию уже в этом году, Карьер – в следующем. Однако подрядчик намерен завершить весь объём работ в 2023-м, - заявил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.
За всё время реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Иволгинском районе привели в нормативное состояние дороги в 10 населённых пунктах – всего более 27 км дорог местного значения, ремонтом охватили 19 улиц.
В пригороде Улан-Удэ строят асфальтированные дороги с тротуарами
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