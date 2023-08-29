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В Бурятии клещи покусали более 3500 человек

В Бурятии клещи покусали более 3500 человек
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Почти треть пострадавших от них – дети

Число жертв клещей в Бурятии превысило 3500 человек, и около 30% из них – несовершеннолетние. На минувшей неделе пострадавших было 3493. Обращаться с жалобами на укусы паразитов жители республики стали реже, но сезон их активности всё ещё продолжается.

Нападения клещей зафиксировали в Улан-Удэ и во всех районах. Ранее в региональном управлении Роспотребнадзора рассказывали, что они цепляются к людям на отдыхе, в населённых пунктах, в том числе – на приусадебных участках, а также при сборе дикоросов, заготовке дров и других хозяйственно-бытовых работах.

Чтобы избежать «знакомства» с этими насекомыми, достаточно соблюдать меры профилактики – собираясь на природу, надевайте светлую одежду с длинным рукавом и головной убор, а штаны заправляйте в носки. Каждые 15 минут проводите само- и взаимоосмотры, используйте специальные репелленты, не заносите домой лесные цветы и другие растения.

В лесу стоит держаться середины дороги. Избегайте зарослей и высокой травы, а ещё не присаживайтесь на неё без подстилки – как и на поваленные деревья, лапник и поленья.

Если нападения паразита избежать не удалось, необходимо обратиться за помощью специалистам: жителям районов – в пункт скорой медицинской помощи или в районные медучреждения, а улан-удэнцам – в приёмное отделение республиканской клинической инфекционной больницы на улице Пирогова, 9а.

Сдать клеща для лабораторных исследований на инфекции можно в центр гигиены и эпидемиологии на улице Ключевская, 45б (в рабочие дни и воскресенье), а также в республиканскую клиническую инфекционную больницу на Пирогова, 9а (в будни и в субботу).


клещи Роспотребнадзор дети

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