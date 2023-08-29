С начала года в Бурятии построили 1 700 частных домов

Чаще всего для строительства используется дерево



1 700 частных домов построили и поставили на кадастровый учёт с начала года жители Бурятии. Их совокупная площадь составила около 154 тысяч кв.м., сообщили в управлении Росреестра.



Чаще всего для строительства используется дерево (более 82%) и смешанные материалы (12%).



С 2020 года в России действует проект «Земля для стройки». Его цель – выявление земельных участков и территорий, имеющих потенциал для жилищного строительства, и анализ эффективности их использования.



Сервис «Земля для стройки» станет частью цифровой платформы «Национальная система пространственных данных», где каждый сможет найти участок для возведения дома. К июлю этого года в России было выявлено более 49,75 тыс. пригодных для индивидуального жилищного строительства участков и территорий.



На сегодня в Бурятии сформировано для индивидуального жилищного строительства около 2 тысяч гектаров земли. Потенциальные инвесторы и граждане в режиме онлайн могут выбирать земельные участки.



Сервисом «Земля для стройки» можно воспользоваться через публичную кадастровую карту Росреестра, размещенную по адресу https://pkk.rosreestr.ru/



